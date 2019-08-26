«Вечная девочка»: Поклонники едва узнали Наталью Водянову на фото с детьми и сестрой
37-летняя супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников новыми семейными фото, на которых помимо старших детей - 17-летнего Лукаса и 13-летней Невы - изображена младшая сестра Кристина Кусакина. Фотосессию звездное семейство устроило на фоне красивого заката в США.
- Семья. Ладно, малая ее часть, - написала знаменитость.
Фолловеры поинтересовались, почему на фотографии остальных сыновей Водяновой - 12-летнего Виктора, 5-летнего Максима и 3-летнего Романа. На что звезда коротко ответила: «Виктор был на танцполе».
В тот же день на страничке Натальи появилось фото с Лукасом, на плечах у которого сидит сестренка Нева.
- Летняя пора… Ты была к нам добра, - подписала снимок модель. - Лето пролетело, все осталось позади. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади. Но мы-то знаем, да, лучшее, конечно, впереди!
Подписчики ахнули: нельзя матери пятерых детей выглядеть настолько свежо и молодо!
- Вы как будто их старшая сестра, - восхитилась zhadyra16kz.
- Наташа, вечная девочка. Как сестра. Я не сразу разглядела, - добавила brend_buyer.
- Вот и непонятно, где здесь мама. Вижу трех сестер и брата, - прокомментировала olechka_kolos.
- Да, на маму не похожа. Тоже молодая девчонка, - заявила gimatovaaleksa.
- Наталья, на этой фотографии я даже не заметила вас. Вы так молодо выглядите. Как ваши дети, - уточнила iliina.yuliya.
ИСТОЧНИК KP.RU
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