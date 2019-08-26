«Вечная девочка»: Поклонники едва узнали Наталью Водянову на фото с детьми и сестрой

37-летняя супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников новыми семейными фото, на которых помимо старших детей - 17-летнего Лукаса и 13-летней Невы - изображена младшая сестра Кристина Кусакина. Фотосессию звездное семейство устроило на фоне красивого заката в США.

natasupernova Наталья Водянова со своими детьми и младшей сестрой Кристиной.

- Семья. Ладно, малая ее часть, - написала знаменитость.

Фолловеры поинтересовались, почему на фотографии остальных сыновей Водяновой - 12-летнего Виктора, 5-летнего Максима и 3-летнего Романа. На что звезда коротко ответила: «Виктор был на танцполе».

natasupernova Дети Натальи Водяновой и Джастина Портмана - 17-летний Лукас и 13-летняя Нева

В тот же день на страничке Натальи появилось фото с Лукасом, на плечах у которого сидит сестренка Нева.

- Летняя пора… Ты была к нам добра, - подписала снимок модель. - Лето пролетело, все осталось позади. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади. Но мы-то знаем, да, лучшее, конечно, впереди!

lucas_portman Лукас Портман также выложил на своей странице фото с сестрой

Подписчики ахнули: нельзя матери пятерых детей выглядеть настолько свежо и молодо!

- Вы как будто их старшая сестра, - восхитилась zhadyra16kz.

- Наташа, вечная девочка. Как сестра. Я не сразу разглядела, - добавила brend_buyer.

- Вот и непонятно, где здесь мама. Вижу трех сестер и брата, - прокомментировала olechka_kolos.

- Да, на маму не похожа. Тоже молодая девчонка, - заявила gimatovaaleksa.

- Наталья, на этой фотографии я даже не заметила вас. Вы так молодо выглядите. Как ваши дети, - уточнила iliina.yuliya.