2019-08-26T15:31:58+03:00
Звезды

«Вечная девочка»: Поклонники едва узнали Наталью Водянову на фото с детьми и сестрой

Супермодель опубликовала снимки, сделанные во время отдыха в Америке [фото]
Анна МИГАЛОВА
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37-летняя супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников новыми семейными фото.37-летняя супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников новыми семейными фото.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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37-летняя супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников новыми семейными фото, на которых помимо старших детей - 17-летнего Лукаса и 13-летней Невы - изображена младшая сестра Кристина Кусакина. Фотосессию звездное семейство устроило на фоне красивого заката в США.

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Наталья Водянова со своими детьми и младшей сестрой Кристиной.
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- Семья. Ладно, малая ее часть, - написала знаменитость.

Фолловеры поинтересовались, почему на фотографии остальных сыновей Водяновой - 12-летнего Виктора, 5-летнего Максима и 3-летнего Романа. На что звезда коротко ответила: «Виктор был на танцполе».

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Дети Натальи Водяновой и Джастина Портмана - 17-летний Лукас и 13-летняя Нева
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В тот же день на страничке Натальи появилось фото с Лукасом, на плечах у которого сидит сестренка Нева.

- Летняя пора… Ты была к нам добра, - подписала снимок модель. - Лето пролетело, все осталось позади. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади. Но мы-то знаем, да, лучшее, конечно, впереди!

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Лукас Портман также выложил на своей странице фото с сестрой
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Подписчики ахнули: нельзя матери пятерых детей выглядеть настолько свежо и молодо!

- Вы как будто их старшая сестра, - восхитилась zhadyra16kz.

- Наташа, вечная девочка. Как сестра. Я не сразу разглядела, - добавила brend_buyer.

- Вот и непонятно, где здесь мама. Вижу трех сестер и брата, - прокомментировала olechka_kolos.

- Да, на маму не похожа. Тоже молодая девчонка, - заявила gimatovaaleksa.

- Наталья, на этой фотографии я даже не заметила вас. Вы так молодо выглядите. Как ваши дети, - уточнила iliina.yuliya.

ИСТОЧНИК KP.RU

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