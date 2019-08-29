Вот уже 80 лет основная миссия Завода «Каравай» – накормить нижегородцев вкусным хлебом!

Современное оборудование и бережное отношение к традициям хлебопечения – залог качества нашей продукции.

Каравай сегодня – это следование новейшим трендам рынка и сохранение традиций. Вся продукция завода – от пирожка, до заварного хлеба - изготавливается по классическим технологиям длительного цикла, недоступным мелким пекарням. В производстве теста применяются собственные закваски. Завод располагает 15 высокопроизводительными печами. На двух линиях слойки выпускаются более 20-ти наименований мелкоштучной продукции, так полюбившиеся нижегородцам.

В августе 2019г. на заводе "Каравай" состоялось открытие новой линии по производству сдобных изделий фирмы FRITSCH (Германия)

Каждый день сотрудники производственно-технологической лаборатории проводят тщательный контроль входящего сырья. Мы работаем только с лучшими поставщиками – профессионалами своей отрасли и знатоками продукта. Теми, кто вместе с нами заботится о качестве продукции и удовольствии покупателя.

Кроме обязательных для каждого хлебозавода систем стандартизации качества изделий, на Каравае внедрена система добровольной сертификации ХАССП, ведь нам важно выпускать качественный и вкусный хлеб.

Сладкий шедевр - по любому поводу! Талантливые кондитеры завода «Каравай» исполнят любой Ваш авторский замысел

15 фирменных магазинов в разных районах города сделали наш продукт еще ближе к покупателю. Приветливые продавцы, уютная атмосфера, эксклюзивный ассортимент – вот ключик к сердцам довольных и благодарных клиентов.

В фирменных булочных «Каравай» вас ждут самые свежие хлеба, воздушные слойки, румяные пирожки и вкуснейшие торты

Эффективная система менеджмента предприятия и грамотная маркетинговая стратегия обеспечивают непрерывное развитие предприятия: постоянно обновляется ассортимент, активно обновляется инфраструктура завода, проводится обучение и повышение квалификации персонала.

Мы делаем благое дело – печем хлеб. Но, кроме того, на заводе как нигде понимают всю ответственность крупного производственного предприятия перед потребителем. Главными задачами АО «Каравай» являются не только соответствие вкусам покупателей, соблюдение интересов партнеров, развитие экономики региона, но и благотворительная деятельность. Хлебозавод Каравай, как одно из передовых предприятий города принимает активное участие в городских и районных мероприятиях: парадах, выставках, фестивалях.

По мнению Генерального директора завода, главная ценность любого предприятия – люди. И вот уже 80 лет целеустремленный слаженный коллектив завода вкусных хлебов дружно идет к цели – построить лучший в отрасли завод!