2019-08-22T15:09:36+03:00
Происшествия

Вооружен и очень опасен: в Нижегородской области разыскивают преступника, расстрелявшего односельчан

Трагедия произошла в селе Семеново Уренского района
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вооружен и очень опасен: в Нижегородской области разыскивают преступника, расстрелявшего односельчанВооружен и очень опасен: в Нижегородской области разыскивают преступника, расстрелявшего односельчанФото: СУ СКР по Нижегородской области
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В Нижегородской области разыскивается мужчина, расстрелявший двоих односельчан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 20 августа 2019 года возле автобусной остановки в селе Семеново Уренского района. Между несколькими односельчанами вспыхнула ссора из-за того, что один из них – 33-летний Юрий Потехин – уронил бутылку с алкоголем. Ссора переросла в драку. Обидевшись, Потехин ушел домой, а потом вдруг вернулся с ружьем и произвел несколько выстрелов по товарищам. Затем он сел в автомобиль марки УАЗ и скрылся с места происшествия.

37-летнего и 35-летнего потерпевших госпитализировали в районную больницу. На следующий день один из них скончался от полученных ранений.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Следователи СК просят жителей Нижегородской области, обладающих любой информацией о разыскиваемом гражданине, сообщить ее следователям по телефону 8-920-069-51-90 или по телефонам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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