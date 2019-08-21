2019-08-21T11:33:10+03:00
Звезды

«Мужик в доме нужен»: Ирина Пегова показала свою семью

Подписчики посоветовали артистке срочно найти вторую половинку [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Актриса вывезла свою семью на отдых в Крым.Актриса вывезла свою семью на отдых в Крым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После активного отдыха на Кипре 41-летняя артистка отправилась на съемки в Крым, захватив с собой 13-летнюю дочку Таню и маму Веру Александровну. На своей странице в Инстаграме она опубликовала серию фотографий, которую коротко подписала: «Моя семья!»

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Ирина Пегова приехала в Крым вместе с дочкой и матерью
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Подписчики в очередной раз обратили внимание на сходство Ирины с мамой и девочки с ее отцом Дмитрием Орловым. Правда, в этот раз фанаты пошли дальше и намекнули актрисе, что пора бы обзавестись женихом.

- Три поколения красавиц! - прокомментировала tatyananavoloka.

- Так приятно смотреть на вашу семью. Все вместе! - отметила nataliarubzova01.

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Пегова частенько путешествует вместе с 13-летней дочкой Таней.
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- Мужик в доме нужен как хлеб. Срочно влюбляйтесь, иначе с вашей работой дочь вперед вас выйдет замуж, - заявила kudrivatykh.

- Какая Танечка нежная, красивая. Все в один голос кричат, что она папина копия, а по мне, так она ваша копия с некоторыми оттенками от папы, что естественно. Но именно эта нежная красота, милота и женственность, конечно, это от вас, - добавила matilda_tverskaya_.

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В середине лета мать и дочь гуляли по Ницце
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Напомним, что брак Ирины Пеговой и актера Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили «доброжелатели». Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой. На протяжении восьми лет своей семьей звезда фильма «СуперБобровы» считает мать и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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