«Мужик в доме нужен»: Ирина Пегова показала свою семью

После активного отдыха на Кипре 41-летняя артистка отправилась на съемки в Крым, захватив с собой 13-летнюю дочку Таню и маму Веру Александровну. На своей странице в Инстаграме она опубликовала серию фотографий, которую коротко подписала: «Моя семья!»

pegovairina Ирина Пегова приехала в Крым вместе с дочкой и матерью

Подписчики в очередной раз обратили внимание на сходство Ирины с мамой и девочки с ее отцом Дмитрием Орловым. Правда, в этот раз фанаты пошли дальше и намекнули актрисе, что пора бы обзавестись женихом.

- Три поколения красавиц! - прокомментировала tatyananavoloka.

- Так приятно смотреть на вашу семью. Все вместе! - отметила nataliarubzova01.

pegovairina Пегова частенько путешествует вместе с 13-летней дочкой Таней.

- Мужик в доме нужен как хлеб. Срочно влюбляйтесь, иначе с вашей работой дочь вперед вас выйдет замуж, - заявила kudrivatykh.

- Какая Танечка нежная, красивая. Все в один голос кричат, что она папина копия, а по мне, так она ваша копия с некоторыми оттенками от папы, что естественно. Но именно эта нежная красота, милота и женственность, конечно, это от вас, - добавила matilda_tverskaya_.

pegovairina В середине лета мать и дочь гуляли по Ницце

Напомним, что брак Ирины Пеговой и актера Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили «доброжелатели». Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой. На протяжении восьми лет своей семьей звезда фильма «СуперБобровы» считает мать и дочь.