Нижний Новгород ассоциируется у москвичей с Кремлем, Волгой и Горьковским автозаводом

Каждый третий житель Москвы стал чаще слышать о приволжской столице. Таковы данные опроса, проведенного правительством Нижегородской области в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Участие в опросе приняли 1664 человека старше 18 лет (49% женщин и 51% мужчин).

Опрос дал понять, что влияет на популярность города и на что нужно сделать акцент при дальнейшем развитии.

Самыми яркими событиями, в связи с которым москвичи слышали или читали о родине Максима Горького, стали чемпионат мира по футбола-2018 (о нем слышали 49,2% респондентов), кинофестиваль «Горький fest» (14,6%), хоккейные турниры (8,5%) и фестиваль музыки Alfa Future People (8,3%).

Ассоциации Нижний Новгород вызывает у жителей российской столицы самые разнообразные. Больше всего, конечно, город ассоциируется с древностью и стариной (12,07%), Кремлем (11,3%), Волгой (8,89%), Горьковским автозаводом (8,11%) и местом слияния Оки и Волги (5,1%).

В опросе приняли участие 1664 человека старше 18 лет.

Также выяснилось, что в сознании москвичей регион тесно связан с Максимом Горьким (56,7%), Козьмой Мининым (48,9%) и Серафимом Саровским (29,6%). Супермодель Наталью Водянову вспомнили 17,3% респондентов. Причем чаще всего ее упоминали участники опроса в возрасте 45-54 лет (26,29%) и 25-34 лет (23,1%).

Кстати, 40% опрошенных ранее посещали Нижний Новгород. В основном они ходили по экскурсиям либо самостоятельно знакомились с городом.

- Радует, что узнаваемость города среди москвичей в последнее время растет. Это напрямую влияет на его туристическую привлекательность. Для москвичей наш регион - одно из самых удобных направлений. Здесь развито авиа- и железнодорожное сообщение, - отметил губернатор Глеб Никитин. - Впереди 800-летие Нижнего Новгорода. Сам юбилей будет ярким событием в жизни страны, но много интересного ждет нижегородцев и гостей города в процессе подготовки. Кроме областного центра в регионе еще много привлекательных для посещения мест: Арзамас, Дивеево, Городец, Семенов. Поэтому планировать поездку можно сразу на несколько дней.