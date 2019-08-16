Стоимость проезда выросла на четырех маршрутках Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде все больше маршруток повышает цены за проезд. Начиная с 15 августа, стоимость билетов выросла сразу на четырех маршрутах.

- Информируем вас об изменении стоимости проезда на маршруте Т-71 (улица Федосеенко - площадь Свободы), - перевозчик предупредил своих пассажиров. - С 15 августа 2019 года стоимость проезда при оплате наличными средствами и банковскими картами составит 30 рублей.

Также, начиная с 15 августа, стоимость проезда выросла на маршрутах № Т-29 «Красное Сормово – автовокзал Щербинки», № Т-49 «Улица Космическая – микрорайон Седьмое небо», № Т-86 «Микрорайон Седьмое небо – автовокзал Щербинки», принадлежащих ООО «Автопарк-НН».

А с 18 августа поднимутся цены на маршрутах № Т-40 «Микрорайон Юг – улица Усилова» и № Т-78 «АО Лазурь – микрорайон Верхние Печеры», принадлежащих ИП Саакян Г. А. и ИП Саакян М.О.

На всех этих маршрутах билет будет стоить 30 рублей, не зависимо от способа оплаты.