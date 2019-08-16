Три человека погибли в страшной аварии под Дзержинском

Этой ночью страшная авария произошла в Володарском районе – там в 00:50 16 августа иномарка столкнулась с грузовиком. В результате, три человека погибли на месте.

- Авария произошла на 367 километре автодороги «Москва-Уфа» в Володарском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – 33-летний водитель автомобиля иностранного производства не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии водитель и двое пассажиров иномарки получили травмы, не совместимые с жизнью. Все трое скончались на месте. Еще два человека были госпитализированы в больницы.

Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, обе машины получили весьма серьезные повреждения. У грузовика ГАЗ-66 полностью выбило задний мост, а у легкового автомобиля срезана крыша. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Между тем, это уже вторая авария в районе поселка Смолино за это утро. Там же несколько часов назад столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.