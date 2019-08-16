2019-08-16T11:13:42+03:00
Происшествия

Три человека погибли в страшной аварии под Дзержинском

Еще два человека доставлены в больницы [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Три человека погибли в страшной аварии под Дзержинском.Три человека погибли в страшной аварии под Дзержинском.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Этой ночью страшная авария произошла в Володарском районе – там в 00:50 16 августа иномарка столкнулась с грузовиком. В результате, три человека погибли на месте.

- Авария произошла на 367 километре автодороги «Москва-Уфа» в Володарском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – 33-летний водитель автомобиля иностранного производства не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии водитель и двое пассажиров иномарки получили травмы, не совместимые с жизнью. Все трое скончались на месте. Еще два человека были госпитализированы в больницы.

Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, обе машины получили весьма серьезные повреждения. У грузовика ГАЗ-66 полностью выбило задний мост, а у легкового автомобиля срезана крыша. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Между тем, это уже вторая авария в районе поселка Смолино за это утро. Там же несколько часов назад столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подрядчик приступил к сносу старого недостроя в Светлоярском парке Нижнего Новгорода
Розничный кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 45 млрд рублей
В Нижегородской области появится отдельная программа по капремонту ОКН
В День города на Московском вокзале появится новая охраняемая парковка
Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидают нижегородцев вечером 15 августа
Более пяти тысяч жителей Нижегородской области получат новые знания благодаря нацпроектам
МЧС предупреждает нижегородцев о сильной жаре
Драгдилер сломал полицейскому колено в Нижнем Новгороде
Нижегородку осудят за убийство зверски избивавшего ее сожителя
Часть здания биржи XIX века сдадут под склад в Нижнем Новгороде
Работница детского сада и ее подруга распространяли наркотики в Нижнем Новгороде