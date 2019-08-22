"Это очень важное событие": Как специалисты отнеслись к переносу строительства гидроузла в Балахне

Строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области отложено. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Более того, вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росречморфлота о перераспределении 12,6 миллиарда рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов в Нижегородской и Ростовской областях, на мероприятия проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отложили только на год

Кажется, что противники строительства низконапорного гидроузла рядом с Балахной выиграли. Однако председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород», что строительство отложили лишь на год.

- Документы на строительство гидроузла должны пройти госэкспертизу. Для того чтобы запустить проектирование в этом году, документы должны были подать до 1 июля. Но их подали только сейчас, - объяснил Владислав Атмахов. - На проведение экспертизы нужно время, поэтому в этом году уже не успеют сделать проектно-сметную документацию. И чтобы деньги не пропали, их отправили на дороги. Деньги, которые пойдут на экспертизу, перенаправили на следующий год.

Но экологи и общественные активисты рады и этому.

- Это очень важное событие, оно четко показывает, что в данном случае в данном объекте нет желания со стороны кремлевских московских кабинетов продавить это решение. Не готов регион - значит, не готов, и деньги тратим на другое. Это очень ценно, потому что добиться разумного подхода к данному проекту вполне возможно, - рассказал руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. - Позиция области: сначала надо со всем разобраться, а потом продвигать этот проект, если он будет разумным, - классная позиция.

Альтернативные проекты

У всех, кто выступал против строительства гидроузла, появилось дополнительное время, чтобы доказать и показать, какой ущерб будет нанесен Нижегородской области.

- Сейчас нужно сконцентрироваться на реальной оценке всех экологических проблем с тем, чтобы в проект включили все эти вещи. А потом он будет сказочно огромным по цене. И в Москве скажут: «Вы что? Куда такой проект?» И он скорее всего умрет. У нас с вами есть все возможность доказать, что это проект ущербный и невыгодный. Будем доказывать, - сказал Асхат Каюмов.

Активисты-общественники более прагматично смотрят на этот вопрос. Дополнительное время, которое у них появилось, они собираются потратить не на простое отрицание гидроузла, а на продвижение альтернативных проектов, которые, по их мнению, экономически более выгодны.

- Это строительство третьей нитки шлюзов Городца и более качественное распределение стоков «зима - лето», - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» активист ОНФ Игорь Рузанкин.

На данный момент нет никаких документов, подтверждающих, что строительство нижегородского гидроузла перенесено. А значит, нет и никаких точных дат, когда оно может возобновиться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По оценкам экологов и общественных организаций, в случае строительства низконапорного гидроузла будут подтоплены Балахна, Городец, Бор и Сормовский район Нижнего Новгорода. Только по официальным данным проектировщиков от наводнения пострадают 28 тысяч человек.

Причем ущерб, который будет нанесен муниципальным районам, до сих пор не просчитан. По примерным подсчетам, только Балахне на восстановление необходимо будет 330 миллиардов рублей.

КСТАТИ

В 2017 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, которые касаются строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Планировалось, что гидроузел будет построен в 2012 году. На это будет выделено 43,5 миллиарда рублей.