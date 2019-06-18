«Капитаны волнуются»: Низкий уровень воды в Волге в Нижегородской области ведет к большим убыткам

Суда почти шаркают днищем

Об обмелении Волги сегодня говорят очень много - уровень воды в одной из самых больших рек в мире упал до критических отметок. В Ульяновской области берега обнажились на сотни метров, в Астраханской области низкий уровень воды привел к массовому замору рыбы, а в Казани пришлось отложить начало навигации. В Нижегородской области дела обстоят немного лучше, но специалисты уже бьют тревогу.

- В этом году был низкий уровень половодья. По итогам он скорее всего будет самым низким за второй квартал года за все время наблюдений, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» и. о. начальника отдела гидропрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Виталий Новицкий. - В настоящее время уровни близки к наименьшим для июля за весь период наблюдения.

Сегодня возле Нижнего Новгорода уровень воды в Волге находится на отметке 64 метра, что на полметра ниже средних показателей.

Перевозить по Волге грузы стало намного сложнееФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Первыми обмеление Волги заметили судовладельцы - у ряда причалов максимальная глубина три метра.

- На дворе только начало лета, а мы уже сейчас испытываем тот дефицит уровня воды, который обычно наблюдается в августе или сентябре, - рассказал «Комсомолке» член экспертного совета коллегии Росчефлота, директор по развитию АО «Совфрахт-НН» Александр Лисин. - Что касается нашего причала, то уже сейчас суда вынуждены подходить под выгрузку, перевозя меньшее количество груза с уменьшенной осадкой. Это неэффективно для всех: и для порта, и для причала, и для грузополучателя. Уже сейчас осадка у причалов 2,8 метра. Суда с грузоподъемностью 1,5 - 2 тысячи тонн уже испытывают некие ограничения. Капитаны тоже волнуются, их суда почти шаркают днищем. Для безопасности при прохождении судна должен быть необходимый запас воды. Если он измеряется сантиметрами – 15 - 20 сантиметров, как сейчас, то, конечно, для капитана это тревожный сигнал. Сейчас мы вынуждены сократить объемы партий принимаемых грузов на 15 - 20 процентов.

Жалуются на низкий уровень воды и рыбаки. По их словам, в этом году было недостаточно воды, чтобы мальки могли нормально развиваться. В результате уловы рыболовов-любителей сильно сократились.

Ручное управление и на воде, и на сушеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Река в ручном управлении

Причин такого низкого уровня воды сразу несколько. Первая - это природная. По словам Виталия Новицкого, в этом году был очень маленький приток воды в Чебоксарское водохранилище, которое является самым большим в Волжском каскаде гидроузлов. Дело в том, что, несмотря на большое количество снега зимой, весной уровень рек, которые наполняют водохранилище водой, был низкий. В том числе низкий уровень воды и в Оке.

Однако основные причины бедственного положения Волги многие специалисты видят не в погодных условиях, а в неправильном управлении Волжским каскадом гидроузлов.

- Волга сейчас - это река в ручном управлении, - объяснил Александр Лисин. - Обмеление и все, что происходит с рекой, это результат действий по сбросу воды на всем каскаде гидроузлов, начиная с Рыбинского водохранилища, которое в основном нас кормит. То, что мы сейчас наблюдаем, - результат, на мой взгляд, несогласованного сброса воды в зимний период. Воды сбросили больше, чем должно было быть.

Сухогрузам порой приходится сутками ждать сброса водыФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В ФБУ «Администрация Волжского бассейна» причину низкого уровня воды видят в незавершенности Волжского каскада.

- Сложность условий судоходства на участке от Городца до Нижнего Новгорода объясняется тем, что Нижегородский гидроузел в Городце проектировался как звено Волжского каскада гидроузлов с последующим обязательным подпором водами Чебоксарского водохранилища с отметкой НПУ 68 мБС, - рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в ФБУ «Администрация Волжского бассейна». - Но Чебоксарский гидроузел так и не достроен до тех параметров, которые дают возможность поднять уровень воды до отметки, необходимой для беспрепятственного прохождения судов через Городецкий шлюз. В настоящее время Чебоксарский гидроузел функционирует с отметкой НПУ водохранилища 63 мБС, поэтому на участке от Нижнего Новгорода до Городца постоянно проводились только дноуглубительные работы и вследствие их проведения, а также эрозийных процессов понижен уровень отметок дна, а также уровень воды на порогах Городецких шлюзов № 15 и №16 в нижнем бьефе Нижегородского гидроузла. Поэтому в маловодные навигации судам приходится стоять здесь сутками в ожидании волны попуска (вода копится в водохранилище, а потом волной пускается по реке. - Прим. ред.).

Нижегородцы пользуются любой возможностью, чтобы искупатьсяФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Но естественные процессы тоже никто не отменял. Изменения, которые человек привносит в природу, не прошли незамеченными. Малые реки, которые питают Волгу, сейчас тоже мелеют. Происходит это из-за вырубки лесов и осушения болот.

- У нас не только постоянно осушают болота. У нас нет старых лесов, которые бы сохраняли реки, а есть молодые леса, которые активно высасывают воду, - рассказал «Комсомолке» руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. - Что происходит в естественной среде? Весной, когда снег начинает таять, болота и лесная подстилка начинают эту воду впитывать. Часть воды уходит с паводком, а часть впитывается в подстилку. И дальше в течение лета выходит. Реки и ручьи подпитываются этой водой, и тогда все хорошо. После того как мы вырубили леса и осушили болота, в паводок вся вода кидается в речку, ее ничто не сдерживает, и она не впитывается, она скатывается, - возникают заседания МЧС по высоким паводкам. Вся вода уходит в Каспий, после чего воды начинает не хватать.

Деятельность человека напрямую влияет на рекуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сажать леса и строить гидроузел

Сегодня проходит множество заседаний и дискуссий, где обсуждаются варианты восстановления уровня воды в одной из самых больших рек в мире. Судоходные компании выступают за строительство нижегородского низконапорного гидроузла.

- Этой проблеме уже лет десять, и ее необходимо решать, - говорит Александр Лисин. - После строительства гидроузла мы не будем заложниками того, много было воды зимой или мало. Но хотелось бы, чтобы этот контроль над уровнем воды в Волге был взвешенным и умным.

Пассажирские суда пока ходят по Волге без проблемФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

О новом гидроузле говорят и в ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

- Строительство нового гидроузла в Сормовском и Балахнинском районах позволит обеспечить необходимые параметры судового хода на всем 40-километровом проблемном участке Волги, и дает возможность без существенных задержек проходить судам с осадкой 3,6 - 3,75 метра, - считают в ведомстве.

Однако экологи призывают не торопиться и все как следует проверить. Кроме того, в Нижегородской области необходимо восстанавливать естественное выравнивание городовых потоков воды. И одна из самых эффективных и доступных мер - активно сажать леса. Правда, результат от них будет только через 80 лет.

В этом году справляться со сложившейся ситуацией опять будут с помощью сброса воды. По словам Виталия Новицкого, Рыбинское и Горьковское водохранилища наполнены, поэтому в течение лета будут осуществляться сбросы воды. Однако полностью ситуацию это не исправит. В Волге по-прежнему будет сохраняться низкая водность. Помочь могут лишь сильные дожди, но этим летом синоптики их не прогнозируют.

Волга - одна из главных достопримечательностей Нижнего НовгородаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КСТАТИ

Общий объем воды в Волге за последние 140 лет не изменился.

- Мы посмотрели данные гидрографа, который находится у Волгограда. Он показывает, сколько воды протекает в Волге. Данные там собираются начиная с 1879 года. Оказалось, что воды в Волге меньше не стало, - заявил эколог Асхат Каюмов.