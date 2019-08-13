В День города нижегородцы приготовят 200 литров ухи

Главной отличительной особенностью Дня города в Нижнем Новгороде в этом году станет обилие фестивалей. Практически вся Нижневолжская набережная в этот день превратится в одну большую фестивальную площадку. Среди прочих развлечений нижегородцев ждет фестиваль рыбалки, который займет целый километр прибрежной акватории на Гребном канале.

- Те, кто не планирует участвовать в рыболовном турнире, может стать зрителем этого завораживающего действа, - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Юрий Звездин. – Особенно учитывая, что вокруг будет работать множество площадок, где каждый нижегородец сможет подыскать себе занятие по вкусу. Маленьких любителей рыбной ловли ждет азартный «Бейби-лов» в бассейнах и детская анимационная программа с эстафетами и призами ждет юных участников фестиваля.

Ну, а нижегородские гурманы смогут поучаствовать в приготовлении ухи по самым разнообразным рецептам: ухи по-фински, боярской, мексиканской острой, волжской и купеческой. Все этим рецептам нижегородцев научат лучшие шеф-повара городских ресторанов.

- Все это время на центральной сцене фестиваля будут выступать известные нижегородские коллективы, среди которых «Герои нашего времени» и «Южное шоссе», - сообщили в городской администрации. - Также нижегородцев ждут интерактивные площадки: йога, пилатес, детская рыбалка в мини – бассейнах. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы по изготовлению сувениров, плетению кос и аквагриму.