Долгожданная жара вернется в Нижний Новгород 15 августа

В это уже почти не верится, но, кажется, скоро нас ждет пара дней лета – и в этом солидарны все прогнозы погоды. После затянувшегося похолодания в Нижегородскую область придет настоящая жара – правда, всего на один день. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.ru.

Самым жарким днем на этой неделе станет четверг, 15 августа 2019 года – днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов Цельсия. Правда, при этом ожидается переменная облачность с весьма большой вероятностью осадков и даже гроз.

А вот уже на следующий день, 16 августа, снова станет прохладнее – хотя и не до такой степени, как было большую часть этого лета. Температура воздуха днем в пятницу составит +20..+22 градуса, продолжатся дожди и грозы.

В выходные погода останется аналогичной: переменная облачность, дожди и грозы и +22...+24 градуса Цельсия.