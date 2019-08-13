"Родина" в огне: Трехпалубный теплоход загорелся в Нижнем Новгороде
Сегодня все отдыхающие на берегу Волги стали свидетелями весьма серьезного происшествия – на одном из затонов в районе Борского моста загорелся трехпалубный теплоход. Первыми забили тревогу очевидцы в социальных сетях.
- Что-то тут серьезное случилось! Дым видно издалека! – переживали нижегородцы в социальных сетях.
Вскоре информацию подтвердили и официальные структуры. В настоящее время на место происшествия уже выехали пожарные расчеты.
На теплоходе в момент происшествия никого не было.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области в 11:40 13 августа, - сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МЧС России. – Как оказалось, в затоне «Сибирский» в районе Борского моста загорелся трехпалубный теплоход. К счастью, людей на его борту не было. Предварительная площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На место происшествия уже выехали пожарные бригады. Сейчас на месте работают пожарные.
В Боровском районе, недалеко от Нижнего Новгорода, крупный пожар на трёхпалубном теплоходе.
К слову, загоревшийся теплоход "Святая Русь" не эксплуатируется с 2018 года. Раньше он носил название "Родина".
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU