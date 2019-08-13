2019-08-13T12:47:00+03:00
Происшествия

"Родина" в огне: Трехпалубный теплоход загорелся в Нижнем Новгороде

Сейчас на место происшествия выехали пожарные расчеты [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Трехпалубный теплоход загорелся в Нижнем НовгородеТрехпалубный теплоход загорелся в Нижнем НовгородеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Сегодня все отдыхающие на берегу Волги стали свидетелями весьма серьезного происшествия – на одном из затонов в районе Борского моста загорелся трехпалубный теплоход. Первыми забили тревогу очевидцы в социальных сетях.

- Что-то тут серьезное случилось! Дым видно издалека! – переживали нижегородцы в социальных сетях.

Вскоре информацию подтвердили и официальные структуры. В настоящее время на место происшествия уже выехали пожарные расчеты.

На теплоходе в момент происшествия никого не было. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На теплоходе в момент происшествия никого не было.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области в 11:40 13 августа, - сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МЧС России. – Как оказалось, в затоне «Сибирский» в районе Борского моста загорелся трехпалубный теплоход. К счастью, людей на его борту не было. Предварительная площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На место происшествия уже выехали пожарные бригады. Сейчас на месте работают пожарные.

В Боровском районе, недалеко от Нижнего Новгорода, крупный пожар на трёхпалубном теплоходе.

К слову, загоревшийся теплоход "Святая Русь" не эксплуатируется с 2018 года. Раньше он носил название "Родина".

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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