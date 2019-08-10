2019-08-10T21:00:37+03:00
Общество

Глеб Никитин заявил о выделении почти 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Региональный центр и 17 окон «Мой бизнес» откроются в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глеб Никитин заявил о выделении почти 100 миллионов рублей на поддержку бизнесаГлеб Никитин заявил о выделении почти 100 миллионов рублей на поддержку бизнесаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на развитие предпринимательства районы области получат около 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на слова губернатора во время его рабочего визита в Ветлужский район 9 августа 2019 года.

Деньги будут выделены из областного бюджета муниципалитетам Нижегородской области на развитие местных программ.

По словам Глеба Никитина, районные программы поддержки бизнеса сейчас «эффективно работают далеко не во всех муниципалитетах, и эта ситуация меня, как руководителя региона, не устраивает».

- Я прошу руководителей муниципалитетов обратить серьезное внимание на свои показатели, они будут учитываться при оценке эффективности работы муниципальных властей в целом! - подчеркнул Глеб Никитин. - На региональном уровне мы приняли решение увеличить господдержку малого и среднего бизнеса. Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Однако муниципалитетам придется доказать свое право получение финансовой поддержки. Как пояснили в министерстве промышленности Нижегородской области, предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии составит от 0,3 миллионов рублей до 30 миллионов рублей.

- По предварительным оценкам экспертов, в конечном счете, государственной поддержкой смогут воспользоваться более 300 предпринимателей из районов области, что позволит создать около 500 новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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