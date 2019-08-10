2019-08-10T14:58:01+03:00
Общество

"Найдена! Жива!": Три дня 74-летняя бабушка блуждала одна в лесу

Добровольцы не теряли надежды до самого конца
Юлия ДАНЧЕНКО
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Три дня 74-летняя бабушка блуждала одна в лесу. Фото: ПСО "Волонтер"Три дня 74-летняя бабушка блуждала одна в лесу. Фото: ПСО "Волонтер"
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Нынешнее лето хоть и холодное, но весьма урожайное на грибы. Каждый день в лес за «лесным мясом» уходят десятки человек. Но домой возвращаются не все. Чаще всего пропадают пожилые люди, которые уверены в своих силах, но, по каким-то, причинам не могут найти дорогу домой. Так же произошло и с 74-летней Тамарой Флеровой, которая пропала 7 августа возле СТ «Снежинки» Семеновского района.

Три дня бабушка блуждала в лесу совсем одна. И все это время волонтеры метр за метром прочесывали лес, ища ее следы. Надежда таяла, но вера в лучшее волонтеров не покидала. И случилось чудо. В субботу, 10 августа, утром пришла радостная весть.

- Найдена! Жива! Благодарим за помощь в поисках, - написали в группе ПСО «Волонтер». - Эти заветные слова только благодаря вам: ПСО «Волонтер», ПСС «ОНИКСС», ДПСО «Лиза Алерт», ПСГ «Рысь», лесники. Спасибо за работу и еще одну спасенную жизнь! Спасибо всем неравнодушным!

ИСТОЧНИК KP.RU

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