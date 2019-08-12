Грозы, ливни и тепло: Прогноз погоды в Нижнем Новгороде с 12 по 16 августа 2019 года

Все тридцать три каприза природы намерена продемонстрировать погода нижегородцам в период с 12 по 16 августа 2019 года. Грозы, ливни, солнце и по-настоящему летнее тепло – все это ждет горожан на излете последнего летнего месяца.

- Если в понедельник в Нижнем Новгороде будет хоть и солнечная, но все-таки довольно прохладная погода – днем столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов, то уже со вторника нижегородцев ждет потепление, - обещают синоптики. – Во вторник, 13 августа, воздух прогреется до +18 градусов, а начиная со среды, потеплеет до +20…+24 градусов.

Впрочем, будет в этой бочке меда и своя ложка дегтя. По-летнему теплая погода будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

- Уже со среды в Нижнем Новгороде начнутся сильные дожди, - предупреждают синоптики. – Такая погода сохранится как минимум до конца этой недели.

Особенно большая погодная «свистопляска» ожидает нижегородцев в пятницу. Тут будут и ливни, и грозы, и усиления ветра. Так что в этот день не стоит без нужды выходить из дома.