История со счастливым концом: Сводные брат и сестра нашли друг друга благодаря комсомольским билетам

Рыбак рыбака видит издалека

В Нижнем Новгороде произошла история, достойная целого сериала – сводные брат и сестра, которые никогда не видели друг друга, смогли встретиться спустя почти 60 лет!

А началось все с комсомольских билетов.

Нижегородец Сергей Лаптев выложил на своей страничке в социальной сети фотографию своего комсомольского билета, а также билета жены.

- В честь 100-летия Комсомола многие выкладывали свои комсомольские билеты, отдавая дань прошлому, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Сергей Лаптев. – Я тоже выложил. Они ведь не у всех остались. Билет оставляли только самым активным комсомольцам.

И случилось чудо. Эту фотографию увидел Сергей Золотарев, который 18 лет назад уехал из Нижнего Новгорода в Америку. В соцсетях они оказались друзьями, благодаря общим знакомым. Но кто мог подумать, что тезки окажутся еще и родственниками.

- В комментариях под фотографией он написал: «Однофамилица!» (девичья фамилия жены – Золотарева – прим. ред.), - продолжил рассказывать Сергей Лаптев. – Я показал комментарий Елене. И она вспомнила, что у ее отца в первом браке был сын Сергей, которого она никогда не видела.

Комсомольские билеты, которые перевернули жизньФото: СОЦСЕТИ

Сам же Сергей Золотарев о существовании сестры даже не подозревал. Родители развелись, когда ему было всего полгода. После чего он с отцом никогда не общался. Но, увидев фотографию комсомольского билета, в сердце закрались подозрения: совпадали не только фамилия, но и отчество, да и по возрасту они были близки – Елена Лаптева всего на два года младше Сергея Золотарева.

- Сергей начал задавать наводящие вопросы: как звали отца, в каком году он родился. Все сошлось, – рассказал «Комсомолке» Сергей Золотарев.

После чего под фотографией комсомольских билетов появился еще один комментарий: «Сестра!».

Целое племя

Невероятное открытие произошло в конце октября 2018 года, но встретиться сводные брат и сестра смогли только лишь в августе 2019 года, когда Сергей Золотарев приехал в отпуск в Нижний Новгород.

- В путешествии люди быстрее узнают друг друга, - написал Сергей Лаптев на свой страничке в социальной сети.

Видимо, поэтому для знакомства семейство Лаптевых выбрало короткий речной тур на теплоходе «Фрунзе». Сергей Золотарев потом вспоминал, что в молодости подрабатывал на таких теплоходах музыкантом. А спустя много лет теплоход стал местом для знакомства с новой семьей. Причем не только со сводной сестрой и ее мужем. Семейство Лаптевых решило представить Сергею сразу всех родственников – и детей, и внуков. Так что на теплоходе собралось сразу три поколения.

Большая и дружная семьяФото: СОЦСЕТИ

- У меня с семьей не сложилось. А в прошлом году я похоронил сына, - с грустью сказал Сергей Золотарев. – Но правильно говорят, где-то убыло, где-то прибыло. Когда приехал, оказалось, что их тут целое племя: двое детей, две внучки. И все они очень дружные. В Америке такого нет. В колледж пошел и все - до свидания.

Сергея Золотарева семейство Лаптевых приняло как родного. Три дня они ходили по экскурсиям и зажигали на теплоходе. Успели даже в баньке попариться.

На обратном пути из Чебоксар теплоход проходил через Макарьево, а там у друзей Сергея Золотарева дом. Веселое семейство заглянуло и туда. Радушные хозяева баньку затопили. Успели не только попариться, но и шашлыков поесть.

Сергей Золотарев тоже хотел порадовать новых родственников, а потому спросил, каких гостинцев хотели бы они из Америки.

- Сергей попросил чипсы из кузнечиков, - с улыбкой вспоминает Сергей Золотарев. – Я о таких никогда не слышал. Зашел на «Амазон», а там и правда кузнечиков продают. Да еще и с разными вкусами: с солью, перцем, лимоном. Это мексиканская закуска. Продавали там и червяков. Спрашиваю: «Червяков привезти?». Но они отказались. Так что в Чебоксарах мы пили чебоксарское пиво с американскими кузнечиками – они острые, хрустящие.

Чебоксарское пиво и американские кузнечикиФото: СОЦСЕТИ

Новая глава

Сергей Золотарев родился в центре Горького, учился в лицее №40, после чего окончил радиофизический факультет университета имени Н.И. Лобачевского. По распределению он попал в Вычислительный центр НИИ механики. Тогда компьютеры занимали целые комнаты, а люди, работавшие с ними, выглядели как гуру. Сергею Золотареву посчастливилось стать одним из этих гуру. Но вместе с престижной профессией он стал не выездным на десять лет.

- В свою первую заграничную поездку я поехал в 2001 году в Калифорнию работать, - говорит Сергей. – Сделал рабочую визу. Контракт был на три года, подумал, если не понравится, вернусь. Но пустил там корни.

Сергей женился на американке. Благодаря браку, он быстро получил американское гражданство и паспорт. И с тех пор вся его жизнь была связана с Америкой.

В Россию после отъезда Сергей Золотарев приехал только через 11 лет. Но в Нижнем Новгороде родственников уже не было, так что в родной город он приезжал очень редко. Теперь же у него появилась новая большая и веселая семья. А это отличный повод как можно чаще возвращаться в родной город.