2019-08-08T15:39:54+03:00
Общество

Нижний Новгород вошел в пятерку самых «кошачьих» городов

Самая любимая порода кошек у нижегородцев – шотландская
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижний Новгород вошел в пятерку самых «кошачьих» городовНижний Новгород вошел в пятерку самых «кошачьих» городовФото: Виктория МИНАЕВА
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8 августа отмечается международный день кошек. И нижегородцы по своей любви к пушистым, хвостатым и мурчащим созданиям впереди если и не всей планеты, то почти всей России точно. Такие выводы сделали специалисты сайта Avito.

- Нижегородцы значительно чаще покупают кошек, чем собак – по этому показателю столица Приволжья делит с Санкт-Петербургом четвертое и пятое места. А своеобразной кошачьей столицей России можно назвать Ижевск – в этом городе число купленных кошек превышает число купленных собак на 78%! В тройку также вошли Ульяновск и Уфа, - рассказали в пресс-службе Avito.

Самая любимая порода у нижегородцев, как и по всей России – шотландская. В пятерку самых популярных пород кошек вошли также британская, мейн-кун, бенгальская и канадский сфинкс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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