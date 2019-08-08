Нижний Новгород вошел в пятерку самых «кошачьих» городов

8 августа отмечается международный день кошек. И нижегородцы по своей любви к пушистым, хвостатым и мурчащим созданиям впереди если и не всей планеты, то почти всей России точно. Такие выводы сделали специалисты сайта Avito.

- Нижегородцы значительно чаще покупают кошек, чем собак – по этому показателю столица Приволжья делит с Санкт-Петербургом четвертое и пятое места. А своеобразной кошачьей столицей России можно назвать Ижевск – в этом городе число купленных кошек превышает число купленных собак на 78%! В тройку также вошли Ульяновск и Уфа, - рассказали в пресс-службе Avito.

Самая любимая порода у нижегородцев, как и по всей России – шотландская. В пятерку самых популярных пород кошек вошли также британская, мейн-кун, бенгальская и канадский сфинкс.