Воспалительные заболевания женских половых органов очень распространенны.

Воспалительные заболевания у женщин распространяются, как правило, на женские органы - матка, шейка матки, придатки матки, фаллопиевые трубы и яичники.

Иногда воспаление может распространиться на всю тазовую область.

Воспалительные заболевания у женщин появляются вследствие заражения бактериальными инфекциями или венерическими заболеваниями.

Инфицирование или воспаление женских половых органов приводит к бесплодию.

Также тяжелыми последствиями воспалительных заболеваний у женщин может стать внематочная беременность, нарушение менструального цикла, расстройства половой функции, эндометриоз, опухоли, и многие другие осложнения.

Лечение воспалительных заболеваний у женщин нужно начинать при первых симптомах появления, - утверждает врач-гинеколог Онли Клиник Харжевская Наталья Германовна.

Почему здоровье женщины в современном обществе под угрозой?

Жизнь в мегаполисах, общая неблагоприятная техногенная обстановка, плохая экология, неправильное, а иногда даже вредное питание, злоупотребление спиртными напитками и курением, бесконтрольный прием медикаментов, особенно антибиотиков, постоянные стрессы, ранняя половая жизнь, аборты и другие хирургические вмешательства в матку – все это неполный список того, что отрицательно влияет на здоровье женщины.

Ослабленный женский иммунитет не может противостоять инфекциям, бактериям и вирусам. А проникнуть им в женский организм становится не так - то сложно.

Женские воспалительные заболевания – вовремя выявить и вылечить в Онли Клиник

Развитию воспалительных заболеваний в женском организме способствуют любые заболевания, инфекции, переохлаждения, аборты, хирургические или диагностические манипуляции (выскабливания полости матки, гистероскопия, зондирование полости матки, гистеросальпингография, гидротубации, роды и др.), несоблюдение гигиены половой жизни, неконтролируемый прием медикаментов (особенно антибиотиков), нечистоплотность.

Установка внутриматочных спиралей может способствовать распространению инфекции. Также внутривлагалищные тампоны могут стать причиной распространения инфекций.

Конечно, способствует распространению инфекций и воспалительных заболеваний образ жизни женщины, ее «свобода» в плане сексуального поведения.

Беспорядочные половые связи, незащищенные половые контакты с малознакомыми мужчинами, несоблюдение элементарных правил гигиены становится причиной заражения и распространения инфекций, вирусов и воспалительных заболеваний у женщины.

Когда дело касается воспалительных заболеваний, дело осложняется тем, что симптомы многих из них могут быть замечены только по прошествии длительного времени, когда болезнь уже сильно распространилась и привела к осложнениям.

И конечно, запущенное, хроническое заболевание, а порой даже острая форма, лечится довольно сложно.

Первые симптомы воспалительных процессов и инфицирования:

• болевые ощущения внизу живота;

• густые выделения из влагалища;

• зуд гениталий;

• выделения из влагалища с запахом;

• учащенное и болезненное мочеиспускание;

• боль при половом акте

• общее ухудшение состояния здоровья женщины

• повышение температуры тела.

Первый признак того, что в организме идет процесс инфицирования и воспаления – это выделения из влагалища. Выделения из влагалища могут иметь самые разные виды, цвета и запахи.

Женские воспалительные заболевания – вовремя выявить и вылечить в Онли Клиник

Для точного диагноза нужно пройти обследование и сдать анализы в специализированном медцентре Онли Клиник. Лечение каждого заболевания принципиально отличается. Поэтому самолечением заниматься не только не эффективно, но и опасно.

Выделения при кандидозе зачастую обильные - белые хлопья, похожие на творог, так называемые творожистые выделения.

При гарднереллезе выделения зачастую прозрачные, с неприятным (рыбным) запахом.

Гнойные выделения (густые, бело-желтого или желто-зеленого цвета) характерны для кокковой микрофлоры, но могут служить и симптомом гонореи.

Классическими признаками острого воспаления является покраснение, припухлость, повышение температуры воспаленного участка, болезненность.

Перечислим самые распространенные воспалительные заболевания женских половых органов:

Вульвит - воспаление наружных половых органов (вульвы). Симптомы вульвита – это зуд, жжение в области наружных половых органов, а также общее недомогание и повышение температуры тела.

Бартолинит - воспаление большой железы преддверия влагалища. Бартолинит представляет собой воспалительный процесс в области гениталий. Первый признак бартолинита – это сильный болевой синдром в области воспаления.

Кольпит - воспаление слизистой оболочки влагалища. Появление кольпита провоцируется действиями химических, термических, механических факторов.

Эндоцервицит - воспаление слизистой оболочки цервикального канала, возникает в результате травмы шейки матки при родах, абортах, диагностических выскабливаниях и других внутриматочных вмешательствах.

Эндометриоз - воспаление слизистой оболочки матки.

Сальпингоофорит (аднексит) - воспаление придатков матки (трубы, яичника, связок).

Параметрит - воспаление клетчатки, окружающей матку. Возникает при распространении инфекции из матки после родов, абортов, выскабливаний слизистой оболочки матки, операций на шейке матки, при использовании внутриматочных контрацептивов.

Бактериальный вагиноз - это нарушение баланса микрофлоры влагалища. Ярковыраженный признак вагиноза – это выделения с "рыбным" запахом.

Трихомоноз - широко распространенное инфекционное воспалительное заболевание, передаваемое половым путем.

Гонорея – венерическое инфекционное заболевание, вызываемое гонококком (Neisseria gonorrhoeae). Перенесенная гонорея нередко становится причиной женского бесплодия.

Урогенитальный хламидиоз - одно из наиболее распространенных заболеваний, передаваемое половым путем, вызывается микроорганизмом Chlamydia trachomatis.

Современная медицина способна за одно посещение избавить женщину от воспалительных и инфекционных заболеваний.

Самое главное – это своевременное выявление болезни и скорейшее ее лечение.

Запущенные формы могут привести к проблемам в работе других органов и систем организма, вплоть до нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Единственным способом оградить себя от неприятных недугов является регулярное прохождение гинекологического осмотра на кресле, сдача гинекологического мазка и общего анализа крови.

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