2019-08-06T16:22:39+03:00
Происшествия

Пропавшего грибника нашли полураздетым в Нижегородской области

Тело мужчины обнаружили во время поисковой операции
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Пропавшего грибника нашли полураздетым в Нижегородской областиПропавшего грибника нашли полураздетым в Нижегородской областиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Нижегородские поисковики нашли тело пропавшего в середине июля в Навашинском районе 50-летнего Сергея Пискунова. К сожалению, мужчина погиб. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, Сергей Пискунов пропал 16 июля 2019 года. В тот день он отправился за грибами в лес: сел на велосипед и уехал из дома в селе Большое Окулово, предупредив мать, что собирается заняться «тихой охотой». С тех пор мужчину никто не видел живым.

На следующий день мать пропавшего забила тревогу. Волонтеры начали поиски, однако они не увенчались успехом. И лишь 2 августа, во время очередного прочесывания местности, тело Сергея Пискунова было обнаружено.

- Тело было найдено на расстоянии 4,5 километра от объездной трассы города Навашино и на расстоянии 500 метров от грунтовой дороги. Мужчина лежал на спине, был одет в футболку серого цвета и семейные трусы синего цвета. Видимых телесных повреждений не обнаружено, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Однако, несмотря на то что видимых повреждений криминального характера на теле Сергея Пискунова не обнаружено, возникает вопрос, куда делась его одежда. Ведь в ориентировке говорилось, что мужчина был одет в болоньевую куртку с капюшоном, джинсы и болотные сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он ревновал и не хотел отдавать ребенка»: несостоявшаяся жертва адвоката из Тольятти рассказала, за что ее хотели убить
Марина Г. и адвокат Михаил Артюхов провели вместе 9 лет, юрист нашел другую женщину, а теперь попал под подозрения в организации заказного убийства своей бывшей
Новости 24
Живую изгородь сохранят в сквере на Прыгунова по просьбе жителей
Житель Арзамаса до смерти забил гражданскую жену из-за ревности
Пропавшую 17-летнюю Наташу Божкову разыскивают в Нижнем Новгороде
Более тысячи нижегородцев приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели»
86-летняя Александра Гусева пропала в нижегородском лесу 3 августа
Маршрут автобусов сократится в Нижнем Новгороде 8 августа
В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы
Порядка 700 захоронений обнаружили на территории нижегородского кремля
Более двух тысяч человек побывали на фестивале НХП «Радуга ремесел» в Шахунье
15-летний школьник попал под колеса иномарки в Выксе
Более ста деревьев высадили в Светлоярском парке за минувшие выходные
На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий
Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде
Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья