Пропавшего грибника нашли полураздетым в Нижегородской области

Нижегородские поисковики нашли тело пропавшего в середине июля в Навашинском районе 50-летнего Сергея Пискунова. К сожалению, мужчина погиб. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, Сергей Пискунов пропал 16 июля 2019 года. В тот день он отправился за грибами в лес: сел на велосипед и уехал из дома в селе Большое Окулово, предупредив мать, что собирается заняться «тихой охотой». С тех пор мужчину никто не видел живым.

На следующий день мать пропавшего забила тревогу. Волонтеры начали поиски, однако они не увенчались успехом. И лишь 2 августа, во время очередного прочесывания местности, тело Сергея Пискунова было обнаружено.

- Тело было найдено на расстоянии 4,5 километра от объездной трассы города Навашино и на расстоянии 500 метров от грунтовой дороги. Мужчина лежал на спине, был одет в футболку серого цвета и семейные трусы синего цвета. Видимых телесных повреждений не обнаружено, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Однако, несмотря на то что видимых повреждений криминального характера на теле Сергея Пискунова не обнаружено, возникает вопрос, куда делась его одежда. Ведь в ориентировке говорилось, что мужчина был одет в болоньевую куртку с капюшоном, джинсы и болотные сапоги.