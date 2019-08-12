«Остаточных загрязнений нет»: Руководство ядерного центра в Сарове уверено в безопасности радиационного фона

Руководство ядерного центра в Сарове выпустило официальное заявление по поводу трагедии, которая произошла 8 августа под Архангельском.

- Гибель наших сотрудников - это горькая утрата для всего института, предприятия государственной корпорации «Росатом», - сказал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Косюков . - Испытатели этого вида деятельности, конечно, являются национальными героями.

По словам научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслава Соловьева, сотрудники ядерного центра вместе с государственной комиссией пытаются разобраться в причинах аварии.

- Мы анализируем всю цепь событий, чтобы оценить масштаб аварии, понять ее причины и исключить подобные аварии в будущем, - заявил Вячеслав Соловьев.

А вот якобы существующую угрозу для мирных жителей представители ядерного центра опровергли.

- В Северодвинске, который находится рядом, проводились измерения. Ученые подтвердили, что превышение радиационного фона было и длилось не больше часа, - заверил заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Александр Чернышов. - Никаких остаточных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали.

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел 8 августа при испытании новой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки недалеко от Архангельска. Сначала официальные лица говорили о двух погибших. Но в выходные стало известно, что погибли пять человек. Еще трое находятся в больнице. Все они работники саровского ядерного центра.

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