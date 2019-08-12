2019-08-12T16:20:08+03:00
Общество

«Остаточных загрязнений нет»: Руководство ядерного центра в Сарове уверено в безопасности радиационного фона

Специальная комиссия пытается разобраться с причинами аварии под Архангельском
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Руководство ядерного центра выпустило официальное заявление о трагедии под Архангельском. Фото: atomic-energyРуководство ядерного центра выпустило официальное заявление о трагедии под Архангельском. Фото: atomic-energy
Изменить размер текста:

Руководство ядерного центра в Сарове выпустило официальное заявление по поводу трагедии, которая произошла 8 августа под Архангельском.

- Гибель наших сотрудников - это горькая утрата для всего института, предприятия государственной корпорации «Росатом», - сказал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Косюков . - Испытатели этого вида деятельности, конечно, являются национальными героями.

По словам научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслава Соловьева, сотрудники ядерного центра вместе с государственной комиссией пытаются разобраться в причинах аварии.

- Мы анализируем всю цепь событий, чтобы оценить масштаб аварии, понять ее причины и исключить подобные аварии в будущем, - заявил Вячеслав Соловьев.

А вот якобы существующую угрозу для мирных жителей представители ядерного центра опровергли.

- В Северодвинске, который находится рядом, проводились измерения. Ученые подтвердили, что превышение радиационного фона было и длилось не больше часа, - заверил заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Александр Чернышов. - Никаких остаточных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали.

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел 8 августа при испытании новой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки недалеко от Архангельска. Сначала официальные лица говорили о двух погибших. Но в выходные стало известно, что погибли пять человек. Еще трое находятся в больнице. Все они работники саровского ядерного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам

По словам сотрудников Российского Федерального ядерного центра, пятеро научных сотрудников - национальные герои (подробности)

Росатом обнародовал имена погибших при взрыве реактивного двигателя на военном полигоне под Архангельском

От травм скончались пять научных сотрудников (подробности)

Заявление РФЯЦ-ВНИИЭФ по событиям на полигоне в Архангельской области .Подробности на сайте http://www.sarov.info

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В День города в Нижнем Новгороде пустят бесплатные автобусы-шаттлы
В больнице имени Семашко откроют отделение реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС
В Нижнем Новгороде за неделю демонтировали 105 незаконных рекламных конструкций
На трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе изменится схема движения
Более 40 товаров и услуг заявлены на участие в «Нижегородской марке качества»
Победителем Кубка губернатора Нижегородской области стало московское «Динамо»
Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 сентября
Эпатажная певица MARUV станет хедлайнером фестиваля «Высота»
Два человека погибли в страшной аварии в Лысковском районе
Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-Байрам
17-летняя Ольга Пухова найдена живой
В Нижегородской области возобновили выплаты на покупку жилья для победителей международных соревнований
Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 6:2