2019-08-01T15:18:38+03:00
Общество

В Нижний Новгород может вернуться 25-градусная жара

Синоптики рассказали, когда ждать потепления
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижний Новгород может вернуться 25-градусная жараВ Нижний Новгород может вернуться 25-градусная жараФото: Михаил ФРОЛОВ
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Июль, который должен быть самым жарким месяцем, в этом году был, скорее, похож на сентябрь. Разочарованные нижегородцы уже начали прятать летние вещи до следующего года, не надеясь больше на тепло. Однако синоптики утверждают, что не стоит унывать – теплые деньки еще придут в Нижегородскую область.

- К концу первой декады августа изменится направление ветра, и в Нижегородской области будет более сухая и теплая погода, - успокоила читателей «Комсомольской правды – Нижний Новгород» начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов, на севере области - +15…+16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+11 градусов, на севере области до +7…+11 градусов.

А в середине августа нижегородцы смогут снова надеть шорты и сарафаны. Столбики термометров в Нижнем Новгороде в отдельные дни будут подниматься до +25 градусов.

Однако без дождей все же не обойдется. Осадки будут кратковременными, а после того, как тучи и облака разойдутся, нижегородцев согреют теплые солнечные лучи, которые быстро высушат лужи.

В последних числах августа жары уже ждать не стоит – начнется климатическая осень. Однако синоптики ожидают, что сентябрь будет на один градус выше средних многолетних значений, и погода порадует нас сухим и солнечным бабьем летом. В это время даже луговые цветы могут снова начать цвести.

ЦИФРЫ

Июль 2019 года был на два градуса ниже нормы – в расчет берется средняя температура воздуха за весь месяц, а значит, учитываются и несколько жарких дней. В этом веке это первый настолько холодный июль.

Холодное лето было в 2006 и 2015 годах. Но тогда средняя температура июля была ниже нормы на один градус. Нынешнюю макушку лета можно сравнить с 1994 годом. Тогда температура воздуха в июле также была на два градуса ниже нормы. Однако самым холодным этот месяц был в 1968 году. Три недели горьковчане мерзли и утопали в лужах – температура воздуха была на три градуса ниже нормы, к тому же выпала двухмесячная норма осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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