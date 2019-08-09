2019-08-09T15:52:22+03:00
Общество

Лучшая абитуриентка Нижегородской области Диана Торопкина набрала 310 баллов

Московские вузы с удовольствием зачислили бы ее в ряды своих студентов, но девушка выбрала нижегородский лингвистический университет
Юлия ДАНЧЕНКО
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Лучшая абитуриентка Нижегородской области Диана Торопкина набрала 310 балловЛучшая абитуриентка Нижегородской области Диана Торопкина набрала 310 балловФото: Предоставлено героем публикации
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Абитуриентка Диана Торопкина, которая стала победительницей 11 олимпиад и смогла набрать наивысший балл при поступлении в вуз, не стала уезжать в Москву. Вместо столичной жизни она выбрала нижегородский лингвистический университет.

- Он всегда был ведущим в подготовке кадров, связанных с переводом, - уверенно заявила Диана «Комсомольской правде – Нижний Новгород». – К тому же он меньше, чем московский, поэтому здесь студентам уделяется больше внимания.

Диана Торопкина окончила дзержинскую физико-математическую школу. Но связывать свою жизнь с техническими специальностями не стала. Несмотря на то, что почти все ее ближайшие родственники окончили московские технические вузы, Диана выбрала свой путь. В будущем она хочет стать устным переводчиком, что позволит ей работать в любой точке мира.

Учась в 11 классе, Диана, видимо, еще сомневалась в своих силах, а потому сдавала сразу пять экзаменов: русский язык, литературу, английский язык, профильную математику и обществознание.

- Я также рассматривала педагогические специальности, - объяснила Диана. – А математику выбрала, потому что училась в физико-математической школе.

Окончив школу, девушка подавала документы не только в ННГЛУ, но и в престижные московские вузы - в Высшую школу экономики, в Российский государственный университет, а также в Московский педагогический университет. Везде ей были и рады, везде ее готовы были зачислить в ряды студентов. Но Диана выбрала Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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