Во всех вузах Нижнего Новгорода увеличился проходной балл

Завершилась приемная кампания на бюджетные места в вузах Нижнего Новгорода. На бесплатные места во всех 11 нижегородских вузах поступили 6,6 тысяч человек, что на 300 человек больше. Чем в прошлом году. Вырос и проходной балл. Связано это с возросшим количеством абитуриентов, а также с высокими баллами ЕГЭ, с которыми поступали вчерашние школьники.

- По-прежнему высокий спрос на юридические и экономико-экономические направления, - рассказала консультант сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Нижегородской области Ирина Зверева. - Кроме того, вузы отмечают возросший интерес абитуриентов к классическим, научным направлением: физика, химия, гуманитарные науки, IT-специальности. Высокий спрос на технические направления. НГТУ имени Р.Е. Алексеева отмечает высокий спрос на металлургию и традиционно востребованы ядерные технологии.

Мининский университет

В Мининском университете по сравнению с прошлым годом средний проходной балл вырос на два пункта и составил 74 балла. При этом в самой большой группе направлений образования и педагогических наук проходной балл увеличился на пять баллов и составил 78,5 баллов.

- Проходной бал на рейтинговых направлениях с пятилетним бакалавриатом с изучением английского и китайского языков увеличился на 15 баллов. Направления, связанные с историей и правом, выросли на 10 баллов, направление, связанное с дошкольным начальным образованием и иностранным языком, выросло больше, чем на 12 баллов, ¬ рассказал ректор НГПУ имени К. Минина Александр Фролов.

При этом в этом году Мининский университет запустил новые программы магистратуры. Одна из них - это программа с иностранным партнером Гонконгским университетом образования, которая полностью реализуется на английском языке. Частично обучение будет проводиться в Гонконге, частично с присутствием их преподавателей в нижегородском вузе. Также в университете запущена магистерская программа совместно с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» с направлениями по электроники и робототехники.

ННГУ имени Н.И. Лобачевского

Большие перемены произошли в университете Лобачевского. В этом году впервые были открыты бюджетные места на медицинскую биофизику, медицинскую биохимию и на медицинскую кибернетику.

- Конкурс на эти направления был очень хороший, - рассказал врио ректора ННГУ имени Н.И. Лобачевского Кирилл Марков. – Например, на биохимию проходной балл составил 262 балла.

Также в университете открыты новые специальности: конфликтология, судебно-прокурская деятельность, организация спортивно-оздоровительный туризма и две медицинские специальности – лечебное дело и стоматология. Пока прием на них только платных. Однако вуз надеется. Что в следующем бюджетные места появятся и на эти специальности.

Все новые факультеты оказались очень востребованы. Но не потеряли популярность и традиционные направления – юриспруденция, международное и зарубежное регионоведение, IT-специальности. К тому же в этом году абитуриенты стали гораздо охотнее идти на классические специальности: физика, нанотехнологии. Прирост количества абитуриентов составил 40-50 процентов.

ННГЛУ имени Н.А. Добролюбова

В лингвистическом университете количество заявлений увеличилось на 30 процентов. Средний балл по сравнению с прошлым годом вырос на пять баллов и добрался до отметки 88. При этом почти половина абитуриентов это призеры и победители различных олимпиад.

- Спрос велик на все традиционные направления: это переводоведение, лингвистика с различными профилями, международные отношения, зарубежное регионоведение. В этом году очень популярным оказалось педробразование с двумя английским и итальянским языками. К нашему удивлению, здесь был самый высокий проходной балл – 283 балла. И получилось 100 человек на одно место, - рассказала первый проректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Ирина Зиновьева.

Будут в этом году и нововведения. Так, в вузе будут преподавать носители итальянского языка. Более того, у студентов появилась возможность учиться в Миланском университете.

- У нас подписано соглашение с Миланским университетом. И в этом году у на появилась программа мобильности, которая предоставляет студентам возможность в течение семестра учиться в Миланском университете с получением стипендии, - вдохновила студентов Ирина Зиновьева.

Кроме того, в ННГЛУ расширен спектр иностранных языков. Так, туризм, а также реклама и связи с общественностью будут преподаваться не только с английским языком, но и с немецким языком. Кроме того, в этом году открыт специалитет с немецким и французским языками.

ННГАСУ

- Люди, которые пришли к нам учиться в этом году, идут к нам осознанно. Ведь у нас почти 100-процентное трудоустройство, - отметила ответственный секретарь приемной комиссии ННГАСУ Светлана Лихачева.

Ждали абитуриентов и новшества.

- В этом году мы открыли новые направления: инженерия, инноватика, сервис, - рассказала Светлана Лихачева. - Одним из удачных шагов было введение на уровне подготовки информатики вместо физики. И сейчас мы увидели высокие проходные баллы на направлениях программная инженерия, информационные системы, прикладная информатика.

По сравнению с прошлым годом проходной балл в ННГАСУ вырос на 1,5 пункта. Увеличилось и количество поданных заявлений. Кроме того, на 23 процента выросло количество иногородних студентов. Так, в строительном университет будут учиться уроженцы Краснодарского края, Дагестана, Ямало-Ненецкого округа, Архангельской области и даже москвичи.

ЦИФРЫ

Нижегородская область традиционно показывает хорошие результаты ЕГЭ. В этом году средний бал вновь был выше, чем в среднем по России. Единственное исключение – ЕГЭ по английскому языку. Немного хуже, чем в прошлом году, нижегородские школьники сдали экзамены по обществознанию и географии.

При этом выросло количество школьников, получивших 100 балов на ЕГЭ. По данным Ирины Зверевой, в этом году высший балл получили 174 школьника, в прошлом году – 142, а в 2017 году – 114 человек. Чаще всего 100 баллов школьники получают по русскому языку, литературе, химии и физике.