Дмитрий Климачев: «Реконструкция АПЗ всегда в поле нашего внимания»

На этой неделе 55-летие отметил главный инженер Арзамасского приборостроительного завода Дмитрий Климачев. О профессиональных принципах и о том, что дает силы для плодотворной работы, - в разговоре с юбиляром.

- Дмитрий Георгиевич, с чем встречаете свой юбилей?

- Конечно же, с делами и новыми планами. Реконструкция предприятия всегда в поле нашего внимания. Мы знаем, что завод построен не вчера, - ремонтируются старые здания, инженерные сети и коммуникации. Особенно хочется отметить, что мы всерьез занялись таким направлением, как экология. Ликвидируем заброшенное мазутное хозяйство, на промплощадке извлекаем старые емкости с топливом, которые пролежали в земле 20-30 лет. Пришло время освободить предприятие от ненужных и опасных веществ. Кроме того, это еще и высвобождение площадей, на которых можно строить новые современные производства.

- Проект, который стал для вас самым сложным на предприятии за время работы на посту главного инженера?

- Сложностей, загнавших нас в ступор, не было. Все это наша работа, которую мы знаем, как делать. Самыми значимыми проектами считаю строительство площадей для цеха №41, создание современных офисных условий для сотрудников службы главного технолога, реконструкцию предзаводской площади, которая сейчас является одной из красивейших в Арзамасе и, конечно же, установку памятника нашему первому генеральному директору Павлу ИвановичуПландину.

- Вы являетесь депутатом VI созыва городской Думы. Неужели на предприятии мало работы?

- Разумеется, на АПЗ работы много - жизни не хватит, чтобы успеть сделать все задуманное. Городу нужна была команда профессионалов - опытных руководителей, способных улучшить условия проживания людей на территориях. Известно, что инженерная сфера крупного промышленного предприятия, такого как АПЗ, - это хорошая школа в хозяйственной работе. Была выдвинута моя кандидатура в гордуму. Большинство избирателей проголосовало за наш опыт. Теперь назад пути нет - нужно оправдывать доверие жителей округа конкретными делами, даже если времени катастрофически не хватает. Если знаешь, как помочь людям, обязательно сделай это.

- Ответственность руководителя за целую службу предприятия, депутатская ответственность за городской округ... Бывают ли моменты, когда «выгораешь» и опускаются руки?

- Нет. Если взялся, то делай - таков мой принцип. Я в инженерии уже 29 лет. Как окончил институт, так и строю. Как можно опустить руки и не доделать что-то? А как же завод, а как же люди? Доводить начатое до конца и снова начинать - это уже привычка, избавляться от которой нет необходимости.

- Бывает ли свободное время? Как его проводите?

- Люблю хоккей. Вот, например, сейчас с генеральным директором Олегом Вениаминовичем Лавричевым готовим очередной, уже третий, детский турнир на кубок АПЗ, который пройдет в октябре. Признаюсь, эта дополнительная общественная нагрузка для меня в удовольствие. Ну и, конечно, главное для меня - семья, дети, родители. У меня уже есть внучка. Каждый свободный день стараюсь проводить с ними, для меня это очень важно.

- Что сегодня считаете своей главной задачей?

- Окончив институт, я поставил себе установку «быть профессионалом или никем». Если человек профессионально подходит к своему делу, я его уважаю, даже если он придерживается другой точки зрения. Я не одинокий волк, люблю работать в коллективе. В любом важном вопросе перед принятием решения соберу своих заместителей, выслушаю их мнение. Моя главная задача - предприятие, на котором сейчас работаю, каждый день делать лучше, чтобы людям было комфортно здесь трудиться.

КСТАТИ

Дмитрий Георгиевич обмолвился, что держать себя в тонусе ему помогают спорт и ежедневные физические упражнения. Оказывается, он:

- До службы в армии играл в хоккей на позиции защитника. Сегодня периодическое катание на коньках - обязательно;

- Отжимается каждый день по 50-100 раз;

- По возможности в выходные посещает спортзал;

- Катается на велосипеде;

- Лыжи стоят дома прямо в комнате.