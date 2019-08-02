«Белое море» в Дзержинске превратится в зеленую лужайку

Один из самых опасных объектов накопленного экологического вреда в Нижегородской области – шламонакопитель «Белое море» - после окончания рекультивации станет зеленой лужайкой. Такое решение было принято местными жителями по результатам сбора предложений по дальнейшей судьбе объекта.

По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородцам предложили несколько вариантов развития событий – на территории «Белого моря» могли бы создать музей под открытым небом, площадку для фестивалей или даже поле для гольфа. Но можно было и предлагать свои варианты. Самыми интересными из них стали: создание гоночного трека или арт-объекта с детскими площадками, просто засеять поле ромашками.

Однако большинство решили оставить на месте шламонакопителя зеленую лужайку. Как сообщили в пресс-службе облправительства, за такой вариант проголосовали более 30% жителей региона.

Напомним, рекультивация «Белого моря» проводится в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы уже вышли на финишную прямую – более шести гектаров объекта покрыто растительным грунтом и биоматами. Планируется, что работы будут завершены к апрелю 2020 года.

КОНКРЕТНО

На ликцидацию трех объектов накопительного экологического ущерба в Дзержинске - «Черной дыры», «Белого моря» и полигона ТБО «Игумново» - правительство РФ решило выделить 3,3 миллиарда рублей из резервного фонда. При этом общая стоимость работ – чуть более 7 миллиардов рублей. Исполнителем работ является ООО «Газэнергострой – экологические технологии».