2019-07-09T09:08:03+03:00
Общество

Работы по рекультивации шламонакопителя «Белое море» вышли на финишную прямую

Объект накопленного экологического ущерба покрывают растительным грунтом и биоматами
Валерия ГРОМОВА
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В Дзержинске приступили к финальному этапу рекультивации шламонакопителя «Белое море»В Дзержинске приступили к финальному этапу рекультивации шламонакопителя «Белое море»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На шламонакопителе «Белое море» - одном из крупных объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области – приступили к финальному этапу рекультивации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас объект засыпают растительным грунтом и покрывают биоматами.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «Белое море» уже начинает превращаться в зеленую лужайку, как и планировалось. Ликвидация будет завершена к апрелю 2020 года.

- Но сейчас уже говорится о досрочном завершении работ. Наша главная задача, за счет ликвидации объектов накопленного экологического вреда значительно улучшить экологическую обстановку не только в Дзержинске, но и во всем регионе, - подчеркнул Глеб Никитин.

Помимо засыпки объекта рабочие устраивают слой бентонитовых матов и геомембраны. Они уложены больше чем на 50% площади.

Кстати, в Нижегородской области стартовал сбор предложений, чтобы решить, что в дальнейшем должно быть создано на месте шламонакопителя «Белое море».

- Капитальных зданий здесь, конечно, строить нельзя. Но, например, создать площадку для проведения всевозможных фестивалей будет вполне реально. Выслушаем, посмотрим, что предложат люди, и уже будем решать, как дальше будет развиваться данная территория, - подчеркнул глава региона.

Оставить свое предложение можно на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также в профильных группах в социальных сетях. Прислать свои предложения можно и на электронную почту: beloye.more@inbox.ru. Заявки принимаются до 1 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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