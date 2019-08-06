Никому не нужный: Нижегородский ипподром может превратиться в очередной долгострой

Нижегородский ипподром, где совсем недавно началась рекострукция, снова опустел. Стихли экскаваторы и бульдозеры, уехали рабочие. И на карте Нижнего Новгорода появилась еще одна брошенная стройка.

- Инвестор, который согласился восстановить Нижегородский ипподром, решил приостановить свою деятельность на ипподроме, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» коневладелец Оксана Гаврилова. – Говорят, что у него возникли разногласия с Росипподромом.

Сейчас Нижегородский ипподром охраняют лишь четыре сторожа, а коневладельцы и работники ипподрома в панике ищут помощи.

На Нижегородском ипподроме установлены новые денникиФото: Предоставлено героем публикации

Деньги лучше уговора

Всего полтора месяца назад местная компания ООО «Моби» вызвалась стать инвестором Нижегородского ипподрома и подписала договор аренды с АО «Российские ипподромы». После чего сразу же принялась за дело.

За столь незначительный срок на ипподроме была полностью восстановлена старая конюшня, поставлены поилки для лошадей, в других конюшнях поставлены новые двери, на трибунах сделали крышу, забетонировали и сделали стяжку на судейской трибуне, также была сделана беговая дорожка и гаражи. Кроме того, облагорожена территория участка поля под выезд лошадей. Проводились и работы по расчистке территории: спилили деревья, разобрали все захламленные участки, а также вывезли мусор. На все это было потрачено около 8,5 миллиона рублей.

Но тут у инвестора возникли неожиданные сложности – инвестиционный договор, который предложил АО «Российские ипподромы» оказался совсем не тем, что ожидал инвестор.

- Нас не устраивают условия договора. Все его пункты не соответствуют предварительным договоренностям, - рассказал «Комсомолке» не успевший вступить в должность управляющего кандидат в мастера спорта по конкуру Илья Лисин. – Договор аренды, который был заключен в июне, был временной мерой. Мы понимали, что Росипподрому необходимо время, чтобы подготовить документы для заключения инвестиционного договора. Но тут они начали говорить о каких-то подводных камнях, что они не могут предложить условия, о которых говорили раньше. В результате назначили комиссию, которая должна была приехать на Нижегородский ипподром 29 июля. Во время этой комиссии мы должны были решить вопрос, в каком направлении двигаться дальше. Но комиссия не приехала. Мы направили письмо, ездили туда лично. Но никакого ответа не получили.

Отделение проката до строительных работФото: Предоставлено героем публикации

Ничего не добившись от АО «Российские ипподромы», инвестор решил приостановить всю деятельность на Нижегородском ипподроме, чтобы не потерять деньги. Ведь инвестиции предполагались немаленькие. По предварительным подсчетам, для возрождения ипподрома понадобится 200 миллионов рублей.

- Условия, которые они нам навязывают, – это просто выброшенные деньги. И если они не поменяют условия договора, то сотрудничество просто не имеет смысла, - негодует Илья Лисин. - Росипподром хочет, чтобы мы восстановили ипподром за свой счет, за свой счет содержали его, плюс каждый месяц платили им аренду в 350 тысяч рублей. Получается, мы все делаем, за все платим, но потом нам скажут «до свидания».

- Спонсор решил вернуть Нижегородскому ипподрому всю инфраструктуру, создать целый комплекс европейского уровня, где можно будет проводить соревнования международного уровня, устраивать бега, скачки, - продолжал Илья Лисин. - Но все это оказалось никому не нужно!

А так въезд на ипподром выглядит после реконструкцииФото: Предоставлено героем публикации

В пучине небытия

В июне 2019 года, после подписания договора аренды с ООО «Моби», «Комсомолка» общалась с заместителем генерального директора АО «Российские ипподромы» Сергеем Климовым.

- С 1 июня 2019 года мы заключили долгосрочный договор аренды и передали данный имущественный комплекс ООО «Моби», который занимается производством мебели, - рассказал Сергей Климов. - Инвестор готов вкладывать инвестиции в ипподром. Согласно договору он не имеет права допустить срывы в работе ипподрома и должен обеспечить выполнение календарного плана. Также он обязан будет оплачивать и проводить соревнования, испытания племенных лошадей. Нами уже согласован календарный план розыгрышей традиционных призов.

Въезд на ипподром до начала строительный работФото: Предоставлено героем публикации

Тогда же Сергей Климов рассказал, что АО «Российские ипподромы» совместно с ООО «Моби» обратилось к правительству Нижегородской области и властям города с просьбой о помощи.

- Мы сейчас готовим соглашение с губернатором и правительством Нижегородской области, чтобы правительство и администрация Нижнего Новгорода помогла без проволочек согласовывать возникающие вопросы, - подчеркнул Сергей Климов. - Город обещал выделить дополнительные земли, чтобы можно было построить гостиницу, детский городок. Мы хотим, чтобы это был комплекс конноспортивной направленности, куда нижегородцы будут приходить с удовольствием.

Но удовольствие от спортивных конных состязаний, видимо, придется отложить.

- Строительство было в самом разгаре, а сейчас все остановили, и мы даже бегать не сможем, - с грустью сказала Оксана Гаврилова. - А ведь это уникальное по своей структуре место может вместить в себя множество различных конноспортивных секций для детей, стать местом реабилитации людей с ограниченными возможностями, досуга для взрослых, семейного отдыха, а также еще одной прекрасно расположенной базой для проведения отдыха и досуга, развлечения гостей и жителей города и спортивным объектом европейского уровня с большим потенциалом для проведения испытаний лошадей и турниров различного масштаба.

По словам Ильи Лисина, инвестор ждет следующего шага от АО «Российские ипподромы». И если они не предложат ООО «Моби» выгодные условия, то восстановление Нижегородского ипподрома на этом закончится. Инвестор скорее всего не станет требовать обратно вложенные деньги и просто уйдет. А ипподром, как и раньше, будет пытаться сводить концы с концами, теряя арендаторов-коневладельцев.

А ведь уже в 2020 году у Нижнего Новгорода мог появиться ипподром европейского уровня!

Так выглядело здание восьмого тренировочного отделения до начала строительных работФото: Предоставлено героем публикации

КОНКРЕТНО

На месте Нижегородского ипподрома планировалось создать целый конноспортивный коплекс, где будет не только ипподром. Также предполагалось строительство ветеринарной клиники, гостиничного комплекса, детских площадок, проката лошадей, пешеходных зон.

ЦИФРЫ

Сейчас на Нижегородском ипподроме содержится 55 лошадей. В 2015 году их было около сотни, а в 2014 году здесь жили 147 лошадей.