«Любимая марка-2019»: Клиника «Варикоза нет»
Крупная сеть специализированных клиник лазерной хирургии «Варикоза нет» - это сформировавшийся коллектив из лучших специалистов, владеющих современными методами лечения варикоза. Квалифицированные врачи, качественная диагностика, большой арсенал методик и современное оборудование, которые есть в наших клиниках, помогут избавиться от недуга всего за полтора часа.
Две минуты на запись к врачу, полчаса на консультацию, УЗИ и назначение лечения, 20 минут – на сдачу анализов, 40 минут на процедуру, и все: никакого варикоза.
Особое внимание здесь уделяется диагностике заболеваний. Первичное обследование проводят врачи УЗ-диагностики с огромным опытом за плечами и каждодневной практикой. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием для лечения варикоза. В клинике «Варикоза нет» также проводят эндовенозную лазерную коагуляцию вен, которая является ведущим методом в лечении варикозной болезни вен нижних конечностей. Применение технологий, установленных в нашей клинике, позволяет провести необходимые процедуры максимально быстро, безопасно и безболезненно.
Фото: Клиника «Варикоза нет»
Пациенты обращаются к флебологу, специализирующемся на заболеваниях вен, только при появлении острой боли. Но это очень опасно, ведь кровеносная система человека – главный транспортер организма, этакая служба логистики, главный офис, которой находится в сердце. В основном варикоз передается по наследству. За последние несколько десятков лет медицина шагнула очень далеко.
Но варикоз – древняя болезнь, и раньше ее лечили лишь хирургическим путем - под общим наркозом делается разрез в паху, в вену запускается зонд, вена фиксируется и вырывается с окружающими тканями. Реабилитация может длиться до полугода. В России такая операция тотальна, сейчас во всем мире варикозное расширение вен лечат по-новому, а к открытой операции возвращаются лишь тогда, когда нельзя выполнить закрытую. Как это делается? Через прокол кожи в вену под контролем УЗИ вводится тончайший световод. Когда световод доведен до больного места, включается особый режим работы лазера и вена запаивается изнутри. Здоровое идеальное кровообращение восстанавливается сразу же - кровь снова идет только вверх. Это не требует госпитализации.
Особенности и преимущества лечения варикоза в клинике «Варикоза нет»:
- Быстрая запись на первичный прием
- Осмотр, УЗИ и индивидуальный план обследования уже при первой встрече с врачом
- Манипуляция лазерного лечения варикоза в назначенный день
- 40 минут пешей прогулки после лечения
- Контрольный осмотр и УЗИ после операции
Лечение в клинике «Варикоза нет» - избавьтесь от всех симптомов болезни и вернитесь к активному образу жизни всего за сутки!
Подробности по телефону: 8-831-274-68-04. Мы находимся по адресу: Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 25к1.
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ИСТОЧНИК KP.RU