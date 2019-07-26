2019-07-26T15:40:17+03:00
Общество

Распятый заяц и взъерошенный «слон-наркоман» напугали нижегородцев

Жители Ленинского района обратились за помощью в «Гражданский патруль»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: "Гражданский патруль"Фото: "Гражданский патруль"
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Потрепанные мягкие игрушки нередко становятся элементами декора в нижегородских дворах. Как правило, местные относятся к этому снисходительно, но жители одного из домов на улице Подводников Ленинского района забили тревогу. По их мнению, распятый на дереве зайчик вряд ли благотворно влияет на детей.

Фото: "Гражданский патруль"

Фото: "Гражданский патруль"

- В этом дворе есть все для непринужденного релакса: и распятый заяц, и взъерошенный слоник, в котором наркоманы повадились делать закладки. Может, поэтому слон такой грустный, - предположили нижегородцы.

Неравнодушные жильцы обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль», который в свою очередь пожаловался в управляющую компанию с просьбой привести двор в приличный вид.

- Мало того, что это некрасиво, так еще и игрушки мокнут, в них заводится плесень и насекомые, - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Игорь Абросимов. - Мы не думаем, что распятый заяц вызовет у детей какие-то теплые чувства. Вероятно, это может спровоцировать даже жестокость. Мы бы хотели этого избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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