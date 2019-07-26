Центр медицинской реабилитации «Экзарта»

«Экзарта» — частный центр медицинской реабилитации в Нижнем Новгороде для взрослых и детей с двигательными нарушениями различной природы.

Помогаем восстановиться после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, после травм и заболеваний головного и спинного мозга, в т. ч. инсульта, рассеянного склероза, нейроинфекции; помогают вернуться к активной жизни после длительного постельного и после операции. Лечим боли в пояснице, спине, шее, вызванные малоподвижным, «сидячим» образом жизни. Спортсмены смогут восстановиться после травм, укрепить мышцы, улучшить биомеханику движений.

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения

В детском отделении проходят реабилитацию дети с нарушениями двигательных функций и патологиями центральной нервной системы (ЦНС), дети с церебральным параличом, начиная с грудного возраста. Также в центре занимаются дети с нарушениями ортопедического профиля, сколиозом.

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения, включая современные методики ЛФК и кинезиотерапии (Экзарта, ПНФ, Бобат), тренажеры, в том числе с биологической обратной связью (Баланс-мастер, Имитрон, Альтер-степ, Реатерра), пневмокостюм, магнитную стимуляцию, миоэлектростимуляцию, электростатический массаж, логопедические занятия.

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения

«Экзарта» — это не больница, а частная клиника. Мы учитываем особенности болезни каждого пациента, лечим больного, а не болезнь, добиваемся результата в лечении!

Контактная информация:

https://ekzarta.ru/

8 (831) 429-01-15

Адрес: Нижний Новгород, Казанское шоссе, 18, корпус 1