2019-07-26T13:20:47+03:00
Здоровье

Центр медицинской реабилитации «Экзарта»

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
В центре применяют полный арсенал методов восстановительного леченияВ центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения
Изменить размер текста:

«Экзарта» — частный центр медицинской реабилитации в Нижнем Новгороде для взрослых и детей с двигательными нарушениями различной природы.

Помогаем восстановиться после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, после травм и заболеваний головного и спинного мозга, в т. ч. инсульта, рассеянного склероза, нейроинфекции; помогают вернуться к активной жизни после длительного постельного и после операции. Лечим боли в пояснице, спине, шее, вызванные малоподвижным, «сидячим» образом жизни. Спортсмены смогут восстановиться после травм, укрепить мышцы, улучшить биомеханику движений.

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения

В детском отделении проходят реабилитацию дети с нарушениями двигательных функций и патологиями центральной нервной системы (ЦНС), дети с церебральным параличом, начиная с грудного возраста. Также в центре занимаются дети с нарушениями ортопедического профиля, сколиозом.

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения, включая современные методики ЛФК и кинезиотерапии (Экзарта, ПНФ, Бобат), тренажеры, в том числе с биологической обратной связью (Баланс-мастер, Имитрон, Альтер-степ, Реатерра), пневмокостюм, магнитную стимуляцию, миоэлектростимуляцию, электростатический массаж, логопедические занятия.

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения

В центре применяют полный арсенал методов восстановительного лечения

«Экзарта» — это не больница, а частная клиника. Мы учитываем особенности болезни каждого пациента, лечим больного, а не болезнь, добиваемся результата в лечении!

Контактная информация:

https://ekzarta.ru/

8 (831) 429-01-15

Адрес: Нижний Новгород, Казанское шоссе, 18, корпус 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородцы могут сообщать о недоступной среде на сайте областной Общественной палаты
Женщину, зарезавшую ревнивого любовника, осудили в Нижегородской области
Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде
Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 5,2%
Правительство РФ выделит деньги на достройку стадиона «Нижний Новгород»
Более 70 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях фестиваля «Горький fest 2019»
Нижегородцы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
Схема движения общественного транспорта изменится на проспекте Ленина
Между вторым и третьим озерами Щелоковского хутора уложили новое покрытие
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы»
В парке Пушкина сделают площадку для выгула собак и детскую игровую зону
В ночь на 27 июля временно перекроют часть проспекта Ленина
Автобус нелегального перевозчика забрали на штрафстоянку прямо с маршрута
Игровой комплекс у озера на Автозаводе планируется открыть в сентябре
Движение транспорта ограничат на Нижневолжской набережной 27 июля
Безлимитный проездной на электрички будет действовать для зрителей AFP
Нижний Новгород закупит в лизинг 200 автобусов
Никита Злобин возглавил «Нижегородпассажиравтотранс»
ГУММиД: Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком
Шубы, кольца, серьги: Из коттеджа нижегородского предпринимателя вытащили целый ювелирный магазин
"Белое море" превращается в зеленую лужайку
Два ребенка пропали в Спасском районе
Со склада НПП «Полет» неизвестные похитили десяток радиоприемников
Балахнинский психбольной изнасиловал и едва не убил 9-летнюю девочку