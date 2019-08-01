Почти половина нижегородских абонентов Tele2 управляет тарифом в личном кабинете

Tele2 подвела итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. За шесть месяцев текущего года число активных пользователей личного кабинета среди абонентов оператора в Нижегородской области удвоилось, что позволило сохранить лидирующие позиции региона в рейтинге самых активных пользователей приложения в стране.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов в приложении «Мой Tele2». Лидером по количеству пользователей сервиса ожидаемо стал столичный регион, что объясняется самым высоким уровнем проникновения смартфонов и числом абонентов в московской сети. Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, третью позицию рейтинга второй год подряд удерживает Нижегородская область – здесь приложением «Мой Tele2» пользуются 40% клиентов оператора. Активно используют его и абоненты в Самарской области и республике Татарстан с долей клиентов в 37% и 21% соответственно.

Большинство клиентов (71%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть карточку своего тарифного плана и узнать остаток включенных в пакеты услуг. Две трети пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей. Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 20% абонентов. Клиенты корректируют через приложение количество минут и гигабайтов на своих тарифах, а также активируют дополнительные сервисы.

12% клиентов пользуются в приложении возможностью делиться гигабайтами. В Приволжье популярность этой услуги за шесть месяцев текущего года выросла вдвое, что обеспечивает региону второе место после Москвы по числу пользователей услуги.

Также востребована в регионах Приволжья программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от многочисленных партнеров оператора, дает возможность вернуть деньги за покупки на счет мобильного телефона, а также посещать различные закрытые мероприятия. Для доступа к этой странице приложение «Мой Tele2» используют почти 6% клиентов.

Подавляющее большинство пользователей приложения «Мой Tele2» - 84% - владеет гаджетами с операционной системой Android, остальные предпочитают устройства с iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета в Приволжье остаются различные модели Samsung и Huawei. Также в тройке лидеров бренд Xiaomi с растущей долей в 17%. На четвертом месте находятся устройства Apple – за полгода доля этих смартфонов незначительно снизилась и составляет 15%.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

- С развитием мобильного приложения Tele2 создает принципиально новое digital-пространство, в котором абонент может быстро и интуитивно решать свои задачи. Поэтому в начале месяца мы обновили дизайн «Мой Tele2». Нам важно сохранять роль трендсеттера в отрасли и оставаться ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Воодушевляющие операционные показатели цифрового канала свидетельствуют о том, что нам это удается. Ежедневно приложением «Мой Tele2» пользуется более 1 млн человек, а его аудитория в секунду достигает отметки в 20 тыс. пользователей. Мы продолжим трансформацию цифровых сервисов Tele2 и будем предлагать клиенту максимально удобный опыт взаимодействия с оператором онлайн.