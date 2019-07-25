В Нижнем Новгороде и Дзержинске успешно работает десять клубов федерального бренда «ФизКульт». В них по передовым мировым стандартам (полноформатные бассейны, уроки по лицензиям крупнейших международных институтов и open space тренажеры) активно занимаются фитнесом более 45 тысяч человек!

Клубы сети «ФизКульт» мы развиваем в формате доступного фитнеса: в каждом есть большой бассейн длиной 25 метров, залы групповых занятий, профессиональные тренеры и современное оборудование известных брендов.

Для клиентов большой клуб с бассейном дает возможность совместить активности с занятиями в тренажерном зале и расширяет тренировочный план. Например, у нас можно подготовиться к марафону, совмещая силовые тренировки с функциональной работой.

Проект «Любимая марка-2019»: Сеть фитнес-клубов «ФизКульт»

Мы предлагаем все виды занятий: базовые тренировки на тренажерах, наращивание мышечной массы, снижение веса, функциональный тренинг, а также персональные тренировки для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем, занятия с подростками, беременными и пожилыми людьми.

В расписании групповых программ - силовые, танцевальные и боевые искусства, йога, пилатес, степ и другие, в том числе тренировки Les Mills, доступные как новичкам, так и спортсменам, и тренировки Mind & Body, позволяющие сжигать калории в короткие сроки.

Сегодня мы берем курс на семью, создавая условия для того, чтобы родители приходили к нам с детьми. А еще «ФизКульт» не дает членам клубов скучать, организовывая различные спортивные мероприятия. Так, в 2019 году мы запустили проект «Нижегородские фитнес-игры», где каждый может соревноваться в настольном теннисе, беге, плавании, мини-футболе, пляжном волейболе и других дисциплинах.

- Нижегородская фитнес-группа вошла в десятку фитнес-операторов России. Наша миссия по-прежнему - создавать лучшие фитнес-клубы, помогая людям становиться красивыми, здоровыми и успешными. Мы формируем культуру активного образа жизни. И мы знаем, каким должен быть клуб, чтобы там было приятно заниматься фитнесом и хотелось вернуться, - рассказала гендиректор НФГ, руководитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии Елена Фадеева.

Проект «Любимая марка-2019»: Сеть фитнес-клубов «ФизКульт»

Все инструкторы сети «ФизКульт» имеют профильное высшее образование, прошли специальное обучение и являются презенторами российских и международных фитнес-конвенций. Здесь работают мастера спорта, а также чемпионы России, Европы и мира.

Для чего люди ходят в фитнес-клуб? У каждого своя цель. И далеко не всегда укрепить здоровье или привести фигуру в порядок. порой возможность расслабиться и снять напряжение намного важнее любого видимого результата. Четверть века мы стараемся, чтобы каждый член клуба получал то, что ему необходимо, погружаясь в атмосферу комфорта и отличного настроения.

Мы приглашаем в увлекательный мир фитнеса и ЗОЖ, готовы приносить улучшения и радость людям, доверившим нам свое здоровье и своих близких, людям, для которых мы являемся частью их жизни. И это по-настоящему бесценно. Мы лучшие в своем деле!

Ссылка на сайт

Вконтакте,

Instagram,

Facebook