2019-07-25T11:56:50+03:00
Общество

«Надеюсь, не логово маньяка»: Нижегородка отправилась в лес за грибами, а нашла бюстгальтеры

Неподалеку от дерева «желаний» лежит потрепанный матрас [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
В лесу города Павлово обнаружено дерево, увешанное бюстгальтерами. Фото: https://vk.com/pavlovo4uВ лесу города Павлово обнаружено дерево, увешанное бюстгальтерами. Фото: https://vk.com/pavlovo4uФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жительница города Павлово Марина Артамонычева сделала необычную находку во время тихой охоты. Женщина пошла в лес за грибами, а наткнулась на дерево с бюстгальтерами. О чем сообщила в паблике «Подслушано в Павлове».

Фото: https://vk.com/pavlovo4u Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/pavlovo4uФото: СОЦСЕТИ

- В эти выходные ездили в лес за грибочками. Нашли интересное дерево. И даже матрасик имеется, - написала Марина.

Подписчики первым делом принялись шутить, назвав увешанное нижним бельем растение «лифчиковым деревом».

- У кого-то свой алтарь есть, - прокомментировал Максим Сорокин.

- Где-то рядом должен быть нудистский пляж, - предположил Андрей Крючков.

- Кто ленточки вешает, кто замочки, а тут все серьезно. Вот и постим, чтобы люди, кому скучно жить, смогли навестить дерево «желаний», - подключилась сама Марина Артамонычева.

Неподалеку от необычного деревца лежит старый матрас. Фото: https://vk.com/pavlovo4u Фото: СОЦСЕТИ

Неподалеку от необычного деревца лежит старый матрас. Фото: https://vk.com/pavlovo4uФото: СОЦСЕТИ

Однако странная находка повеселила не всех. Некоторые предположили, что это может быть связано с криминалом.

- О боже, надеюсь, не логово маньяка… - написала Марина Цаплина.

- Смех смехом, но вот так маньяков и находят, - добавила Александра Родина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ГУММиД: Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком
Шубы, кольца, серьги: Из коттеджа нижегородского предпринимателя вытащили целый ювелирный магазин
"Белое море" превращается в зеленую лужайку
Два ребенка пропали в Спасском районе
Со склада НПП «Полет» неизвестные похитили десяток радиоприемников
Балахнинский психбольной изнасиловал и едва не убил 9-летнюю девочку
Нижегородцев приглашают на съемки веб-сериала
На бульваре Авиастроителей можно будет сыграть в напольные уличные шахматы
Житель Балахны до смерти забил молотком и скалкой оскорбившую его гостью
43-летняя женщина погибла на пожаре в Сормовском районе
Глеб Никитин принял участие в церемонии закладки первого камня южной стены Вознесенского Печерского монастыря
Нижневолжскую набережную и улицу Рождественскую перекроют 27 июля
Учебный центр патриотического воспитания ПФО открылся в Нижегородской области
Полиция проводит проверку по факту прилюдного секса в Дзержинске
Чирлидерши БК «Нижний Новгород» объявляют кастинг в команду
МЧС: Грозы, ливни и град надвигаются на Нижегородскую область
Дорогу к деревне Городищи отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Три человека пострадали в столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде
Пьяный мужчина на «Тойоте» устроил смертельное ДТП в Тоншаеве
Экс-мэр Арзамаса отделался штрафом за служебный подлог
Прямая телефонная линия с главой Автозаводского района пройдет 24 июля
Более 12 тысяч человек посетили фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме
Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде
Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц
«Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду
Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе