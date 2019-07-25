«Надеюсь, не логово маньяка»: Нижегородка отправилась в лес за грибами, а нашла бюстгальтеры
Жительница города Павлово Марина Артамонычева сделала необычную находку во время тихой охоты. Женщина пошла в лес за грибами, а наткнулась на дерево с бюстгальтерами. О чем сообщила в паблике «Подслушано в Павлове».
Фото: https://vk.com/pavlovo4uФото: СОЦСЕТИ
- В эти выходные ездили в лес за грибочками. Нашли интересное дерево. И даже матрасик имеется, - написала Марина.
Подписчики первым делом принялись шутить, назвав увешанное нижним бельем растение «лифчиковым деревом».
- У кого-то свой алтарь есть, - прокомментировал Максим Сорокин.
- Где-то рядом должен быть нудистский пляж, - предположил Андрей Крючков.
- Кто ленточки вешает, кто замочки, а тут все серьезно. Вот и постим, чтобы люди, кому скучно жить, смогли навестить дерево «желаний», - подключилась сама Марина Артамонычева.
Неподалеку от необычного деревца лежит старый матрас. Фото: https://vk.com/pavlovo4uФото: СОЦСЕТИ
Однако странная находка повеселила не всех. Некоторые предположили, что это может быть связано с криминалом.
- О боже, надеюсь, не логово маньяка… - написала Марина Цаплина.
- Смех смехом, но вот так маньяков и находят, - добавила Александра Родина.
ИСТОЧНИК KP.RU