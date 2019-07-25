«Надеюсь, не логово маньяка»: Нижегородка отправилась в лес за грибами, а нашла бюстгальтеры

Жительница города Павлово Марина Артамонычева сделала необычную находку во время тихой охоты. Женщина пошла в лес за грибами, а наткнулась на дерево с бюстгальтерами. О чем сообщила в паблике «Подслушано в Павлове».

- В эти выходные ездили в лес за грибочками. Нашли интересное дерево. И даже матрасик имеется, - написала Марина.

Подписчики первым делом принялись шутить, назвав увешанное нижним бельем растение «лифчиковым деревом».

- У кого-то свой алтарь есть, - прокомментировал Максим Сорокин.

- Где-то рядом должен быть нудистский пляж, - предположил Андрей Крючков.

- Кто ленточки вешает, кто замочки, а тут все серьезно. Вот и постим, чтобы люди, кому скучно жить, смогли навестить дерево «желаний», - подключилась сама Марина Артамонычева.

Неподалеку от необычного деревца лежит старый матрас. Фото: https://vk.com/pavlovo4uФото: СОЦСЕТИ

Однако странная находка повеселила не всех. Некоторые предположили, что это может быть связано с криминалом.

- О боже, надеюсь, не логово маньяка… - написала Марина Цаплина.

- Смех смехом, но вот так маньяков и находят, - добавила Александра Родина.