2019-07-24T13:31:45+03:00
Общество

«Любимая марка-2019»: НВП «БашИнком»

«БашИнком» производит удобрения для сельского хозяйства, которые пользуются огромной популярностью как в России, так и за рубежом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Любимая марка-2019»: НВП «БашИнком»«Любимая марка-2019»: НВП «БашИнком»
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Уже почти 30 лет ООО Научно-Внедренческое Предприятие «БашИнком» производит удобрения для сельского хозяйства, которые пользуются огромной популярностью как в России, так и за рубежом. За это время компания не только выпустила более 250 наименований продукции, но и стала лидером в своей отрасли.

Свой первый продукт «БашИнком» создал еще в 1992 году. Уникальное удобрение ГУМИ, богатое уникальными характеристиками, предельной концентрацией веществ и идеальным составом, добилось настоящего успеха на рынке, и с тех пор география применения начала стремительно расти.

Самым главным достоинством, которое отличает продукцию «БашИнкома», стал чрезвычайно высокий уровень дисперсности. Сегодня вы не найдете ни одной линейки, кроме ГУМИ, которая работает по соотношению цена/качество. Компания производит и линию мягких удобрений, которые ориентированы на овощные и плодово-ягодные культуры и цветы. Опыт, с годами накопленный предприятием, в итоге привел к созданию системы Органического Живого Земледелия. Она предусматривает дружественное, бережное отношение к земле и всему, что на ней растет, как к единому живому организму. При помощи этой системы «БашИнком» поможет вам не только увеличить урожай минимум в два раза, но и получить агропродукцию непревзойденного качества.

В ассортименте «БашИнкома» есть все, что нужно настоящему садоводу: и органические удобрения для избавления от навоза, и почвогрунты для рассады и комнатных растений, и раскислители почвы , и дренжи для улучшения почвенного влаго- и воздухообмена.

«Любимая марка-2019»: НВП «БашИнком»

«Любимая марка-2019»: НВП «БашИнком»

Огромным преимуществом «БашИнкома» являются уникальные технологии, которые используются на производстве. Благодаря им удалось создать семейство высокоэффективных буровых реагентов, которые успешно применяются в нефтегазовой отрасли. Например, на базе ультразвукового резонансного диспергатора-гомогенизатора были созданы высокоэффективные установки для производства мороженого. Предприятие создало собственную уникальную лабораторно – экспериментальную производственную и сырьевую базу.

Кроме того, «БашИнком» не раз был признан одним из лучших и награжден на международных, всероссийских и региональных агропромышленных выставках и ярмарках.

Многолетние испытания, проводимые в разных регионах России, показали, что применение в производстве растениеводческой продукции «БашИнкома» обеспечивает:

- увеличение урожайности на 15 – 30%;

- комплексную защиту от болезней;

- снижение на 25-40% затрат на защиту растений;

- защиту растений от стрессов, включая гербицидный;

- снижение зависимости от погодно-климатических условий;

- повышение плодородия почвы;

- восстановление почвенной биоты;

- улучшение питания растений.

Подробности можно узнать на сайте НВП «БашИнком».

ООО «НВП «БашИнком»

республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, 37

Тел. т. 8-800-775-43-00

e-mail:bashinkom@mail.ru

Проголосуйте за предприятие в проекте «Любимая марка-2019», пройдя по ссылке!

ИСТОЧНИК KP.RU

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