2019-07-24T13:31:45+03:00
Происшествия

«Я отошла всего на 100 метров»: В Выксе у любительницы грибов прямо среди леса украли телефон

К числу подозреваемых теперь можно отнести всех лесных обитателей
Вероника КОТИК
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В Выксе у любительницы грибов прямо среди леса украли телефон.В Выксе у любительницы грибов прямо среди леса украли телефон.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жительница поселка Шиморское Елена Викторова (имя героини изменено – прим. Ред.) то и дело ходит в лес за грибами. В расположенном поблизости лесочке ей знакома каждая тропка и каждый косогор. Однако в последний раз удача от нее отвернулась, и очередная «тихая охота» влетела ей в копеечку.

- 19 июля около трех часов дня я отправилась в лес, - вспоминает 40-летняя жительница поселка. – С собой взяла телефон, чтобы если вдруг заблужусь, можно было кому-то позвонить. Побродила я по лесу, наверное, часа два дня. К этому времени у меня уже набралось полное ведро, и я уже собиралась идти домой.

Но жадность оказалась сильнее – дойдя до окраины леса, Елена заприметила еще целую поляну грибов.

- Дай, думаю, еще немного пособираю, - рассказывала позднее женщина сотрудникам правоохранительных органов. – Положила сотовый телефон в ведро и спрятала его под кустом. Отошла-то всего метров на сто, а вернулась – ни ведра, ни телефона. А он у меня дорогущий – 17 тысяч стоит!

Сейчас в этом деле разбираются сотрудники правоохранительных органов. Вот только решить, кого из окрестных ежей объявлять в розыск, задача ох какая непростая.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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