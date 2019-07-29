2019-07-29T15:03:21+03:00
Общество

«Я нашел, она жива!»: Волонтеры отправились искать пропавшую почти год назад Машу Ложкареву, а нашли бабушку

Доброволец-новичок нашел замерзающую в овраге женщину
Юлия ДАНЧЕНКО
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Волонтеры отправились искать пропавшую почти год назад Машу Ложкареву, а нашли бабушку. Фото: ПСО "Волонтер"Волонтеры отправились искать пропавшую почти год назад Машу Ложкареву, а нашли бабушку. Фото: ПСО "Волонтер"
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В Кстовском районе Нижегородской области возобновился поиск пропавшей почти год назад 13-летней Маши Ложкаревой .Следственный комитет попросил помочь, и волонтеры снова метр за метром прочесывают местность в районе исчезновения девочки. Но никаких следов, указывающих на местонахождение Маши, они пока не нашли. Тем не менее, поиск, который проходил 27 июля, помог спасти замерзающую в овраге бабушку.

- Мы вернулись с задачи и пока прятались от дождя, думали, что делать дальше. Но, тут раздался звонок на горячую линию - сутки назад потерялась бабушка, - рассказала волонтер ПСО "Волонтер" Анастасия Блонди.

В деревне Чернуха Кстовского района пропала 79-летняя Галина Попова. 26 июля в 12.00 она вышла из дома и не вернулась. Когда поступил сигнал о пропавшей бабушке, волонтеры были буквально в паре километров от места поисков. Несмотря на усталость, они тут же развернули новую поисковую операцию и начали прочем местности. Все очень переживали за здоровье женщины: целый день была жара, потом ливень, на улице становилось холодно. Такая погода для потерявшегося человека - это прямая угроза жизни.

Волонтеры вызвали "скорую". Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры вызвали "скорую". Фото: ПСО "Волонтер"

Примерно через 20 минут после начала поисков в рации раздался радостный крик.

- Я нашел, она жива! – кричал доброволец-новичок Иван.

Бабушка лежала в овраге рядом с дорогой. Волонтеры предположили, что ее сбила машина. Она была в сознании, но из-за боли не могла двигаться. Женщина дрожала от холода, и волонтеры укутали ее во все, что у них с собой было: одеяло, пледы, кофты. После чего вызвали «скорую», и бабушку отвезли в больницу.

Волонтеры успели в последний момент.

- Ночь она бы не пережила, - уверена инфорг Татьяна.

Радостные волонтеры. Фото: ПСО "Волонтер"

Радостные волонтеры. Фото: ПСО "Волонтер"

ИСТОЧНИК KP.RU

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