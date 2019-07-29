Петербуржец идет пешком в Индию через Нижний Новгород в рамках благотворительного марафона

Петербуржец Евгений Кутузов идет пешком из родного города в Индию через Нижний Новгород. У нас он должен быть в понедельник, 29 июля, сообщает портал «Открытые НКО».

30-летний Евгений собирается пройти шесть тысяч километров ради спасения 13-летнего петербуржца Вадима Антоненко. Подросток страдает ДЦП со спастической диплегией. Всю жизнь он перемещается на инвалидной коляске, но сейчас у него появился шанс встать на ноги. В Германии ему готовы сделать необходимую операцию и 22 августа его уже ждут врачи. Операция платная, а денег не хватает. Сейчас мальчику не хватает двух миллионов рублей. Именно эту сумму собирается собрать волонтер Евгений Кутузов, отправившись в пеший поход по стопам купца Афанасия Никитина. Правда, путешественник ХVI века добирался водным путем, а Евгений будет идти до Индии пешком.

Ночует Евгений, где придется: на земле в спальном мешке, иногда при храмах. С собой у него аптечка, сменная одежда, книга Афанасия Никитина и земля с тверского памятника - ее Евгений хочет довезти до монумента тверскому купцу в Индии.

- С собой несу бутылочку с землей. Она была собрана у памятника Афанасию Никитину в Твери, на его родной земле. Планирую отнести ее в Индию, в то место, где он ступил на землю, — в 110 километрах от Мумбаи, там находится его памятник. От одного памятника — другому, в знак уважения и почтения, — отметил марафонец.

Он планирует высыпать землю именно в том месте, где по преданиям русский человек впервые вступил на неизученный индийский берег. Это будет своего рода ответным жестом доброй воли.

Евгений давно помогает тяжело больным детям. Фото: Открытые НКО

Весь путь, по примерным подсчетам, может составить более шести тысяч километров. Каждый день Евгений проходит по 40 километров, таким образом до конечной точки - памятника Афанасию Никитину в Индии, он рассчитывает добраться за 150 дней. Он пройдет вдоль всей Волги, через Дагестан, Азербайджан, Иран, Пакистан. Весь маршрут составит примерно шесть тысяч километров.

Это не первое путешествие Евгения Кутузова. В прошлом году он совершил свой первый марафон «5000 километров добра» - за четыре месяца пробежал и прошел от Петербурга до Эльбруса, чтобы помочь собрать деньги на лечение трех детей, подопечных благотворительного фонда «Звезды детям».