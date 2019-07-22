«Я никогда не был толстым!»: Станислав Дужников мечтает распрощаться с лишними килограммами

Уже десять лет Станислав Дужников играет добродушного толстяку Леню в сериале «Воронины». Помимо бешеной популярности эта роль принесла артисту МХТ им. Чехова несколько десятков лишних килограммов, с которыми он мечтает поскорее распрощаться.

Станислав Дужников раздавал автографы на творческой встрече в рамках фестиваля "Горький fest"Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Я никогда не был толстым! - заявил Станислав на кинофестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде. - А то, что набрал такую комплекцию, так это для съемок нужно. Я уже шесть раз худел и столько же раз набирал вес. В общем, это не моя недисциплинированность в принятии алкогольных напитков или большого количества еды - того, от чего я в принципе поправляюсь.

Когда сериал «Воронины» только готовился к выходу, артиста попросили набрать 20 килограммов. Он же поправился на 36!

- Вот и хожу десять лет в такой комплекции. 31 августа будет крайняя смена «Ворониных». Все, мы заканчиваем сериал. И я буду от этой комплекции избавляться. Мне тяжело, - сообщил Дужников.

Артист признался, что скучать по сериалу не будет. Хотя именно благодаря съемкам в «Ворониных» обрел новых родителей.

- Своих я давно похоронил, но у меня появились киношные папа и мама. В жизни мы уже не обращаемся к Анне Васильевне Фроловцевой и Борису Владимировичу Клюеву по имени-отчеству. Говорим: «Папа, мама, привет, как дела?» А они: «Сына… сынок», - рассказал артист.