«Наш дуэт с Буруновым запомнят на пике». Александр Петров - об уходе из «Полицейского…», съемках в фильме «Лед-2» и мечте стать рок-звездой

Звезда «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки» Александр Петров исполнил давнюю мечту - выступил на стадионе со своим масштабным шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. На представление в Нижнем Новгороде, которое состоялось 22 июля в рамках кинофестиваля «Горький fest», пришли 12 тысяч зрителей. За пару часов до выхода на сцену артист рассказал журналистам, почему не снимается в продолжении «Полицейского», почему расхотел становиться режиссером и что считает лучшим подарком на 30-летие.

Со сцены артист читал свои стихи и стихи Владимира Маяковского. Фото: Анна Темерина

«Я всегда мечтал о стадионах»

- Александр, в Нижний Новгород вы приезжали и не раз. Какие ассоциации вызывает у вас этот город?

- Да, я снимался здесь в первом сезоне «Метода». Нижний развивается очень круто, в частности с точки зрения культуры. Мы несколько раз играли здесь спектакль «Гамлет», и каждый раз были аншлаги, люди идут! Кстати, скоро мы снова приедем с «Гамлетом». Многие смотрели, но хотят еще. То есть ощущение, что людям здесь интересна культура и что уровень жизни неплохой. Вчера познакомился с губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным. Он мне очень понравился как человек. Амбициозный, молодой, желающий развивать город.

- На 800-летие Нижнего Новгорода пригласил? Юбилей будет в 2021 году.

- Кстати, нет! Но, думаю, еще позовет. И я с удовольствием приеду, если будет время.

- А любимые места появились в городе?

- Мне очень нравится один бар, куда я часто ходил, когда снимался в «Методе». Он находится в начале Рождественской улицы. Классное место, очень простое. А так в Нижнем всегда есть, где погулять. Очень красивые закаты, реки. Супер! Город очень нестандартно сделан.

Перед зрителями артист предстал в крови и ссадинами. Фото: Анна Темерина

- Кстати, о юбилеях. В этом году вам стукнуло тридцать! Как пережили это событие?

- Пережил. Лучшим подарком стал «Золотой орел», который мне преподнесли киноакадемики.

- В такой важный для вас год вы собрали свой первый стадион. Скажите, проще выступать перед большой аудиторией или маленькой?

- Чем больше людей, тем проще. Вот такой парадокс. Меня всегда тянуло и тянет до сих пор в большие города. Там я как рыба в воде. Тоже самое на спектаклях. Я всегда мечтал о больших площадках, стадионах. Но на маленькую аудиторию, наверное, тоже интересно играть, но не так, потому что с самого начала ощущается другая энергия.

- Рок-звездой случайно не хотите стать?

- Это было моей мечтой с детства. Поскольку у меня нет способностей к пению - у меня напрочь отсутствует слух - я как истинный еврей нашел другой способ: заставляю петь музыкантов, а сам читаю стихи. По сути, тот же рок-концерт.

Посмотреть на артиста пришли 12 тысяч зрителей. Фото: Анна Темерина

«Может, запою»

- Расскажите о новых предстоящих проектах. Вы ведь отказались от «Полицейского»…

- Я не отказывался.

- Но вы там не снимаетесь.

- Так получилось. Я благодарен людям, с которыми работал, - продюсеру, режиссеру. Но в какой-то момент и я, и они поняли, что, наверное, нужно что-то менять. Потому что мы снимаем эту историю лет пять-шесть. И мне не предлагали сниматься в продолжении, и я не отказывался. Просто было понятно, что дальше съемки будут идти без меня. Мне хочется идти дальше, и ребятам, наверное, тоже нужно поворачивать влево или вправо. Собственно говоря, наш дуэт с Сережей Буруновым в «Полицейском с Рублевки» запомнят на пике и шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - тоже. И это классно.

Артист рассказал, что уже готовится к новому спектаклю. Фото: Анна Темерина

- Пару лет назад вы заявили, что хотите снять свое кино. Как идут дела в этом направлении?

- Уже не хочу, передумал. Во-первых, рано, во-вторых, зачем? Это надо кардинально поменять свою жизнь. На двух стульях не усидишь. Есть, конечно, Федор Бондарчук, но это один такой пример. У каждого своя история. Я получаю больше удовольствия, когда выхожу на сцену или появляюсь в кадре, а снимать свое кино… У меня есть возможность делать спектакли. И, собственно говоря, буду заниматься этим дальше. Кино же гораздо более сложный процесс. Нужно отречься от всего на год и заниматься только съемками.

Шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ просуществовало три года. Фото: Анна Темерина

- Где же вы сейчас снимаетесь?

- Сейчас в работе только «Лед-2».

- Ну да, его снимает нижегородец Жора Крыжовников. Как вам с ним работается? И отличается ли этот «Лед» от первого?

- Сильно отличается! Будет мегамасштабный проект в том же стиле мюзикла. Совершенно сногсшибательный, с большим бюджетом. И Андрей Николаевич, он же Жора Крыжовников, к этому подошел безумно профессионально. Он все это любит. Зрителей ждет совершенно другая история. Никто не ожидает, что будет в кино. Все придут [в кинотеатры] и будут кайфовать.

Собирать стадионы - давняя мечта Петрова. Фото: Анна Темерина

- Шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, с которым вы приехали в Нижний Новгород, предпоследнее. 23 июля в Москве состоится заключительное представление. Что чувствуете?

- Наверное, сейчас у меня переходный этап. Ощущение перед чем-то большим.

- А что будет дальше?

- Дальше будет новый спектакль. Пока не могу про него говорить, потому что он еще не готов. Думаю, понадобится полгода, чтобы его сделать.

- В нем также будут ваши стихи?

- Не знаю. Может быть, не мои, может, не стихи. Может, запою (смеется). Да нет, вряд ли.