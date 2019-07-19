Олег Блинов: «Играть в шахматы с компьютером, выбирая высокий уровень, бессмысленно»

Начальник КБ конструкторско-технологического отдела пластмасс СГТ Олег Блинов играет в шахматы 50 лет. О том, как постичь премудрость этой игры, он рассказал в интервью.

– Олег Александрович, каковы были ваши первые «шаги»?

– C четырех лет наблюдал за партиями отца и соседа, а потом папа научил азам игры. Вначале играл в шахматы во дворе с ребятами, дом на дом. Школьником ходил в кружок под руководством Евгения Васильевича Абросимова. Первая книга, которая изучил, – пособие Алатырцева. С 6 класса выступал в городских и областных первенствах по шахматам, после окончания школы участвовал во взрослых поединках. Одержал победу в областных состязаниях, получил первый разряд. В вузе много играл. Однажды сразился с ровесником вслепую без доски, сошлись на ничьей. Мечтал стать чемпионом города, но мечта осталась мечтой.

– Когда смотришь, как играют в шахматы, вспоминается фильм «Поймай меня, если сможешь». Есть ли заготовки в шахматах и как они помогают «ловить» противника?

– Когда приступаешь к игре, изучаешь соперника по дебютам (начало партии) и манере игры, просчитываешь ходы, анализируешь. Все ходы – не меньше 10 - держишь в голове. Готовишь, конечно, «ловушки». Например, делаешь ход, по теории, не самый сильный, который приведет либо к ухудшению твоей позиции при правильном ответе противника, либо к уравнению позиций. Приходится идти на риск, чтобы соперник либо мат получил, либо проиграл материал. Иногда жертвуешь ладью ради коня или слона, чтобы получить выигранное положение.

– Получается, техника игры у каждого своя?

– Кто-то больше предпочитает стратегию, чем тактику, кто-то использует и то, и другое. Иногда позиция может быть вязкой и закрытой, и надо маневрировать фигурами или просто провести тактический удар. Нужно глубоко продумывать варианты, чтобы понять сущность противника. Мат может быть непредсказуем, и получить его можно случайно; и неожиданно можно мат поставить, если соперник сходит неудачно. Таких ошибок нет у компьютерных программ. Играть с компьютером, выбирая высокий уровень, бессмысленно. А вот тренироваться и решать задачи вместе – интересно. Шахматы развивают логическое мышление, память, дисциплинируют.

– Для вас шахматы это отдых, увлечение, работа?

– Отдых и увлечение, но и работа – на соревнованиях. Сегодня играю в парке, на стадионе, выступаю на заводских состязаниях. Дома два комплекта складных деревянных шахмат, в моей библиотеке более 50 книг о шахматистах, среди них лучшее – четырехтомник М.Ботвинника. В отпуске несколько ночей подряд смотрел по телеканалу «Матч» поединок Сергея Карякина и норвежца Магнуса Карлсена. Было очень интересно.

На языке шахматистов

Дебют – начало игры.

Спертый мат – ситуация, когда конь ставит мат королю, комбинация из трех ходов.

Тактика – краткосрочное планирование, стратегия – долгосрочное планирование.

Вилка – ситуация, когда фигура нападает на две фигуры противника одновременно: например, ставит шах королю и нападает на ферзя.

Отвлечение – фигура приносит себя в жертву, отвлекая от защиты фигуру противника и тем самым ослабляя его позицию.

Проходная пешка – пешка, которая может превратиться в ферзя.

Гамбит – дебют с жертвами шахмат.

Цугцванг – положение, при котором любой ход приводит к ухудшению ситуации.

Цейтнот – нехватка времени.

Блиц – партия продолжительностью менее 10 минут.