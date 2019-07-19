35-летие цеха №64 отмечают на Арзамасском приборостроительном заводе

Цех №64 Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина отметил свое 35-летие 13 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На самом деле 64-й намного старше своих официальных 35 лет. Фактически он сформировался в 1967 году, когда на АПЗ был организован цех №59 (зубофрезерный), который занимался выпуском корпусных и зубчатых деталей спецтехники. В 1984-м произошло его разделение на два цеха, и нынешний юбиляр получил свой порядковый номер «64». С этого момента его днем рождения считается 13 июля 1984 года, а основным профилем работы – изготовление корпусных деталей для спецпродукции.

– В 80-х начали формировать участки обрабатывающих центров, где большую ценность имели итальянские станки, потом появились владимирские и ивановские, – вспоминает заместитель начальника цеха №64 Владимир Болотов. – Постоянство в работе цеха продолжалось до начала 90-х годов. Потом, по понятным причинам, у 64-го, как и у всего завода, дела пошли плачевно. Но после постепенно стали наращивать темп, производственные мощности. За последние пять лет цех сделал заметный рывок вперед. Программа техперевооружения обеспечила его новыми высокоточными станками, мебелью, отремонтированы многие помещения, участки, установлены новые системы освещения, вентиляции.

Держи корпус

Сейчас цех №64 комплектует корпусами почти сотню изделий спецтехники Арзамасского приборостроительного завода. Причем это единственное подразделение предприятия, которое наряду с небольшими по размеру изделиями производит крупногабаритные корпуса. Как шутят сами работники цеха, плюс этого в том, что утерь не бывает. Потому что, как говорится, попробуй потеряй!

НЕ механический коллектив

Работники цеха – отдельная тема для рассказа. И речь не только о профессионализме и трудоспособности. Эти люди свой цех любят и коллег ценят, а потому стараются сделать жизнь подразделения интереснее. На Масленицу тут блины и частушки, 8 Марта и 23 февраля – взаимные поздравления и сюрпризы, 9 Мая – участие в заводской праздничной колонне. Юбиляров и новоиспеченных родителей поздравляют всем цехом.

– Тематические праздники, юбилейные даты, проводы на пенсию отмечаем по-разному: со стихами, представлениями, музыкой, – говорит предцехком начальник техбюро Елена Калякина. – С цеховым комитетом готовимся заранее, подбираем материалы, советуемся с руководителем. Он, кстати, как и весь коллектив, нас в этих начинаниях поддерживает.

Цех №64 – неизменный участник заводской Спартакиады, призер прошлогоднего спортивного праздника. Да и день рождения цеха сотрудники отмечают каждый год, и только на природе. Сами разрабатывают программу, придумывают задания и конкурсы.

– Надо отдать должное начальнику цеха – он нас сплотил, – признается начальник планово-распределительного бюро Ольга Спирина. – Если, не дай бог, у кого-то нелады в работе, в личной жизни, стараемся помочь друг другу. Возвращаешься из отпуска с радостью, потому что скучаешь по людям. И, несмотря на смену поколений, эта дружелюбная атмосфера в нашем цехе сохраняется.

Бережешь сам - береги другого

Около 90% оснастки цех проектирует и изготавливает для себя сам на вспомогательном инструментальном участке, который недавно получил новый виток развития.

– Шесть лет назад мы начали оснащать цех нестандартной продукцией, призванной улучшить условия и повысить качество продукции, – рассказывает начальник цеха Михаил Яськов. – Завели на слесарном участке журнал, куда любой работник цеха мог записать свои предложения по улучшению работы. В первый месяц там набралось порядка 200 заявок. Воплощали мы идеи почти год, но реализовали их на 95%, изготовив 350 специальных подставок и устройств, которые облегчили изготовление продукции на 30-40%. Наш опыт показал, что идей много, люди готовы ими делиться. Надо просто в нужный момент оказать поддержку и внимание.

Потом решено было проделать то же самое на участке станков с ЧПУ. В это время на заводе по инициативе генерального директора интенсивно стала внедряться программа по Бережливому производству. Кроме своего участка цех №64 начал обеспечивать подставками другие подразделения. Схему сотрудничества выстроили простую, но эффективную: сотрудники цехов обращаются в 64-й напрямую, обходя долгую процедуру заявок, согласований и т.д., рассказывая, что им нужно. А дальше все делает коллектив механического цеха. Такой процесс экономит заводу деньги, ведь сделать в своем подразделении гораздо дешевле, чем заказывать в других организациях, а персоналу цеха №64 позволяет творчески и профессионально расти, разрабатывая новые варианты подобных изделий.

Ежемесячно цех на площадке инструментального участка выполняет порядка 200-300 подобных заказов от разных цехов. Среди постоянных «клиентов» – цеха №№37, 42, 53, 54, 56.

Умеешь – научи другого

В этом году в цехе запущена вторая учебная программа совершенствования профессионалов с целью повысить квалификацию персонала, закрепить практические навыки. В качестве учителей выступают сами сотрудники цеха – начальник техбюро, начальник БИХ, начальник БТК, контролеры, мастера. Преследует учеба и еще одну немаловажную в оптимизации цель – обеспечить частичную взаимозаменяемость персонала, чтобы отпуск или больничный одного сотрудника не останавливал работу в цехе.

Ближайшая образовательная задача цеха, в которой ему помогают другие подразделения, – научить наладчиков цеха написанию испытательных программ по оснастке, что в перспективе исключит трудозатраты инженеров и минимизирует время, затраченное на эту работу.

Михаил Яськов, начальник цеха №64:

– Основной принцип руководства – не мешать людям работать. Если команда собирается в цехе сильная, а я считаю, в 64-м она именно такая, не нужны излишний контроль и давление. Люди понимают, зачем они ходят на работу, чего от них хотят, сами все знают и умеют. Руководящий состав просто определяет и корректирует направление и, что важно, показывает пример его реализации. В такой команде профессионалов приятно работать.

Спасибо коллективу цеха, не побоюсь этого слова, за самоотверженный труд, за желание и умение решать вопросы оперативно, достигать результата, невзирая ни на что. Желаю коллективу успехов, здоровья, терпения!

Роман Ляпин, начальник отдела бизнес-анализа:

– Цех №64, на мой взгляд, – одно из самых активных подразделений в вопросах внедрения инструментов Бережливого производства. Это подтверждают результаты регулярных аудитов по обслуживанию оборудования – цех практически всегда в лидерах. Михаил Юрьевич – сторонник нового мышления, основанного на БП, сотрудники цеха поддерживают его в этом вопросе, с готовностью внедряя прогрессивные инструменты. Несколько лет назад цех инициировал изготовление ложементов (подставок) для хранения дорогостоящей оснастки. Сейчас этот опыт распространяем на все предприятие.

Поздравляю цех №64 с юбилеем! Желаю успехов и процветания! Уверен в дальнейшем плодотворном взаимодействии.