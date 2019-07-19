Николай Мартьянов: «Одно удовольствие смотреть, как «заваривается» металл»

Трудно представить современную жизнь без металлургии. Изделия из металла нужны в быту, строительстве, машиностроении, в промышленности не обойтись без стали и сплавов и изделий на их основе. Изготовление их – заслуга металлургов.

Профессиональный праздник металлурги АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» встречают трудовыми победами. Плавильщик металла и сплавов цеха №68 Николай Мартьянов за большой личный вклад и добросовестный труд отмечен Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Мы застали Николая Николаевича в момент заливки металла в раздаточную печь. Из литрового ковша – «ложки» – лилось серебряное масло. У печи было жарко. Температура расплавки на управляющем блоке достигала 730°C. Все, что было дальше, напоминало кухню. Николай Николаевич добавил в печь кусок магния, включил ее, через какое-то время полутораметровой шумовкой снял с поверхности смеси шлаковую «пену». Емкость для отходов пополнилась причудливыми металлическими формами. Далее шел процесс рафинирования на специальной установке. Следующий этап – проверка сплава в лаборатории на механические и химические свойства. И только потом при соответствии ГОСТу смесь передается формовщикам для заливки в формы.

Николай Мартьянов стал плавильщиком на Арзамасский приборостроительный в 1983 году. Помнит, как пришел учеником на участок литья в землю. Тогда после военной части, где трудился водителем, цех показался огромной кузницей. Сегодня сам наставник, обучил профессии не одного молодого рабочего. Своих ребят зовет по имени-отчеству, так считает правильным.

– Николай Николаевич обучал меня с самого начала. Работаю с ним бок о бок десять лет. Это отличный учитель, добрый и отзывчивый человек, - рассказывает плавильщик металлов и сплавов Виктор Сафронов.

В ведении плавильщика четыре печи: плавильная ТПЧ-140 и три раздаточных, установка рафинирования. Работа хлопотная, тяжелая, требующая строгого соблюдения технологии и предельного внимания.

– У меня интересная профессия. Утро начинается с проверки оборудования, систем заземления и водоснабжения, – поясняет Николай Мартьянов. – Потом включаю печь. Наблюдаю, как она нагревается. Подбираю материал: «чушки» разных сплавов, чтобы получилась необходимая смесь. Одно удовольствие наблюдать, как печь краснеет, края шихты белеют – значит, металл «заваривается». Мне нравится моя работа, а это самое главное.