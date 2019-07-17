«Любимая марка-2019»: Общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник»

Нижегородская областная общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии В.А. Матросова всего за несколько лет, начиная с конца 2013 года, объединив пограничников всех поколений, создала и развила на всей территории Нижегородской области мощное пограничное ветеранское движение.

Почетным Председателем Организации является фронтовик Великой Отечественной войны, ветеран пограничных войск, Заслуженный ветеран Нижегородской области, Почетный ветеран города Нижний Новгород, ветеран Министерства юстиции РФ Баландин Владимир Васильевич. С 2013 года - даты создания Организации ею руководит Председатель Петров Андрей Владиславович.

На протяжении 500 лет Нижегородская земля являлась пограничным форпостом Руси. Только за современный период истории более 45 тысяч Нижегородцев прошли почетную службу в пограничных войсках СССР и России.

В тесном взаимодействии с Администрациями районов и городских округов области, в 48 районах из 52-ух создано 48 структурных отделений, 6 из которых носят имена Героев пограничников-нижегородцев. В организацию также входят: городское отделение, пограничная династия Шмагриных, кадетский пограничный класс Нижегородской кадетской школы интернат № 6, 20 военно-патриотических городских и районных клубов пограничной направленности, поисковый клуб «Балахнинский уездъ».

Фото предоставлено общественной организацией ветеранов «Нижегородский пограничник»

В своих рядах «Нижегородский пограничник» объединяет более 20 тысяч пограничников, прошедших в разное время службу в пограничных войсках, а также представителей молодого поколения. Среди членов Организации 3 участника Великой Отечественной войны, 44 вдовы ветеранов пограничной службы, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Со стороны Президиума Совета Организации все они окружены заботой и вниманием, получают необходимую помощь и поддержку в социальных и медицинских, финансовых вопросах, в обеспечении медицинскими приспособлениями, в организации досуга.

Всем районным отделениям и другим структурным подразделениям в торжественной обстановке, с участием Администраций, в присутствии представителей общественности, молодежи, ветеранских общественных организаций вручены Свидетельства, удостоверяющие факт их образования, печать и пограничные Флаги с наименованием районного отделения, военно-патриотического, поискового клубов, знаки «100 лет на страже границ Отечества». Всем подразделениям оказывается помощь в предоставлении наглядных пособий, методических материалов по истории, традициям пограничных войск. В помощь для работы с молодежью, для оформления экспозиций в музеях, пограничных классах, совместно руководством школ налажена система участия пограничников в дополнительном патриотическом воспитании детей и молодежи.

Деятельность Президиума Совета, структурных подразделений Организации широко представлена на сайте «нижегородскийпограничник.рф». Со стороны Президиума совета оказана помощь отделениям в установке пограничных столбов и оформлении памятных мест, посвященных истории и службе в Пограничных войсках.

Поистине знаковыми событиями для всех пограничников и жителей Нижегородской области стали: открытие в 2015 году в Нижегородском Парке Победы «Аллеи пограничной славы»; в 2016 году создание Мемориала памяти Героя пограничника Я.Т. Золотова в Балахне; в 2018 году в честь 100-летия пограничной службы закладка в основание будущего памятника Памятных капсул с землей, с мест героических подвигов пограничников - с Брестской Крепости – герой, острова Даманский, городов Хабаровска, Севастополя, Сахалина, Мурманска; 5 мая 2019 года открытие памятника «Пограничникам всех поколений посвящается.» в Нижнем Новгороде в сквере на площади Сенной; установка в Ветлужском лесотехническом техникуме Меморильной доски в память о Герое Советского Союза Н.В. Старшинове и переиздание, совместно с Администрацией Варнавинского района, его книги «Зарево над волнами» о боях на Малой Земле под Новороссийском; традиционное посещение делегацией Организации Брестской крепости – герой; проведение памятных мероприятий День воинской славы Балахны; выпуск, совместно с Нижегородскими ветеранскими организациями органов Государственной безопасности газеты «Нижегородский чекист».

На заключительном этапе находится: рассмотрение документов в Городской думе о наименовании безымянного сквера на площади Сенной именем Героя Советского Союза генерала К.И. Ракутина; идет активная подготовка к установке в пяти районных центрах области, по месту рождения Героев пограничников Нижегородцев приобретенных гранитных глыб с Мемориальными памятными досками.

В программе патриотического воспитания подрастающего поколения на лучших традициях и истории пограничных войск и России предусмотрены экскурсии школьников и студентов к памятнику «Пограничникам всех поколений посвящается» и к Аллее пограничной Славы, презентация в учебных заведениях книги Героя Советского Союза Н.В. Старшинова «Зарево над волнами», ежегодные поездки делегации Организации в период с 20 по 23 июня в г. Брест для участия в Боевом расчете пограничников и в Дне всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Широкое привлечение жителей, молодежи города и районов области к участию ввоенно-патриотических мероприятиях проводимых у пограничных памятников и мемориалов стало хорошей, не зыблемой традицией.

Многосторонняя деятельность НОООВ «Нижегородский пограничник», её структурных подразделений направленная на сохранение истории, увековечение памяти о Героях Отечества, воспитание у подрастающего поколения ценностей и качеств патриота, будущего защитника Родины и на заботу о ветеранах, вдовах - находит широкую поддержку и одобрение, не только у населения и руководства государственных и общественных организаций города, области но и во многих других регионах России.

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