«Уматурман» выпустила продолжение своего хита «Дозор»
Знаменитая нижегородская группа «Уматурман» выпустила продолжение своего нашумевшего хита, написанного 15 лет назад для фильма «Ночной дозор». Тогда эта песня стала едва ли не более популярной, чем сам фильм. И вот спустя 15 лет Владимир Кристовский представил продолжение любимой песни. Долгожданный сингл был опубликован на странице певца в социальной сети Instagram.
- Друзья! Мы выпустили новый трек!!! Продолжение истории Ночного Дозора. Теперь просто Дозор, - отметил Владимир Кристовский. - Слушайте ссылка в профиле. Пишите отзывы, предложения, замечания. Всем удачи!
За несколько часов ролик посмотрели больше двух тысяч человек. Как рассчитывают сами создатели сингла, он должен оказаться столь же популярным, как и песня 2004 года.
ИСТОЧНИК KP.RU