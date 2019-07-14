2019-07-14T22:21:22+03:00
Звезды

«Уматурман» выпустила продолжение своего хита «Дозор»

Новый сингл опубликован на странице Владимира Кристовского
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Уматурман» выпустила продолжение своего хита «Дозор».«Уматурман» выпустила продолжение своего хита «Дозор».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Знаменитая нижегородская группа «Уматурман» выпустила продолжение своего нашумевшего хита, написанного 15 лет назад для фильма «Ночной дозор». Тогда эта песня стала едва ли не более популярной, чем сам фильм. И вот спустя 15 лет Владимир Кристовский представил продолжение любимой песни. Долгожданный сингл был опубликован на странице певца в социальной сети Instagram.

- Друзья! Мы выпустили новый трек!!! Продолжение истории Ночного Дозора. Теперь просто Дозор, - отметил Владимир Кристовский. - Слушайте ссылка в профиле. Пишите отзывы, предложения, замечания. Всем удачи!

vova_kristovskiyvova_kristovskiy
Друзья! Мы выпустили новый трек!!! Продолжение истории Ночного Дозора)теперь просто Дозор)) Слушайте ссылка в профиле. Пишите отзывы..предложения, замечания.)) Всем удачи!!! Саунд продюсер @cap_nemo
364 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За несколько часов ролик посмотрели больше двух тысяч человек. Как рассчитывают сами создатели сингла, он должен оказаться столь же популярным, как и песня 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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