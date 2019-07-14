Очевидцы: «Автобаза загорелась на улице Мельникова»

Серьезный пожар произошел вечером 13 июля на территории автобазы на улице Мельникова в Автозаводском районе. Первыми дым заметили очевидцы происшествия.

Пожар произошел в непосредственной близости от автозаправки. ФОТО: Елена Милицкая

- Я выглянула из окна дома и увидела черный дым, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Елена Милицкая. – Я подумала, может какие-то работы там проводятся или что-то сжигают. Но приглядевшись, увидела оранжевое сияние, характерное для открытого огня. Я открыла карту и посмотрела, что находится в этой зоне. Оказалось, там рядом есть заправка. Ровно через 10 минут я вышла на улицу, а там со всех сторон едут пожарные машины с включенными мигалками, по две машины. Проехав на машине в сторону въезда на данную территорию, увидела полицию и пожарный состав, состоящий как минимум из 5 машин.

Пока официальной информации по поводу этого происшествия нет. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.