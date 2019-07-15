«Он заманивал к себе в квартиру маленьких детей»: В Выксе задержали 70-летнего педофила-рецидивиста

Громкий скандал разгорелся в Выксе Нижегородской области – там 70-летний пенсионер попался на развращении малолетних детей. Причем в этом страшном деле старичок оказался не новичком – ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

- Первой в начале июля в правоохранительные органы Выксы обратилась местная домохозяйка, - сообщил «Комсомсолке» источник в правоохранительных органах. – Она сообщила, что неизвестный мужчина в период с февраля по июнь заманивал к себе в квартиру ее 13-летнюю дочь, где совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В частности, он заставлял ее трогать себя за половые органы и сам трогал ее.

Вскоре стало известно о еще одном пострадавшем – ученике 6 класса местной коррекционной школы. С ним пенсионер действовал по той же схеме и примерно в эти же даты. Причем каждому из детей он давал денежное вознаграждение за «пребывание у него в гостях».

- Сейчас по данному факту возбуждено два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В совершении этих преступлений подозревается 70-летний пенсионер. Ранее он уже был судим за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Сейчас расследование этих уголовных дел продолжается.