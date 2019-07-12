2019-07-12T11:25:17+03:00
Звезды

«Просто худая плоскодонка»: Поклонники раскритиковали фигуру Натальи Водяновой в новом платье

В неоднозначном наряде красавица засветилась в Монако
Василий КРОТОВ
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Поклонники раскритиковали фигуру Натальи Водяновой в новом платье.Поклонники раскритиковали фигуру Натальи Водяновой в новом платье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сразу после шикарного отдыха в Испании супермодель отправилась в Монте-Карло, где с удовольствием «выгуляла» новое платье. Очаровательный наряд лимонного цвета с разлетающимся низом и дополненный восхитительным поясом и ожерельем от Chaumet вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

- 5 детей? Не верю. Дети точно не Ваши, - восхищалась innaalexeenko78. - Так сохранить фигуру после пяти родов невозможно. Вы большая молодец и видно очень счастливая женщина.

- Глаз не оторвать. Крайне редко пишу комменты. Но тут не удержаться, - вторила ей patratiy. - Платье - это вообще любовь с первого взгляда.

А вот другие поклонники наоборот оказались крайне разочарованы новым платьем супермодели. По их мнению, в нем она растеряла всю свою женственность.

natasupernovanatasupernova
In love with Chaumet and the one taking the video @antoinearnault @chaumetofficial #chaumetmonaco
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- Совершенно нет фигуры, просто худая, плоскодонка. Не в обиду, - отметила miss.mila 1709.

- Эта модель не делает фигуру женственной. И цвет. Ну, точно не Ваш, - подтвердила larisalara280469.

- Такая худоба никак не красит женщину, - подытожила lenusik091986.

ИСТОЧНИК KP.RU

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