«Просто худая плоскодонка»: Поклонники раскритиковали фигуру Натальи Водяновой в новом платье
Сразу после шикарного отдыха в Испании супермодель отправилась в Монте-Карло, где с удовольствием «выгуляла» новое платье. Очаровательный наряд лимонного цвета с разлетающимся низом и дополненный восхитительным поясом и ожерельем от Chaumet вызвал неоднозначную реакцию поклонников.
- 5 детей? Не верю. Дети точно не Ваши, - восхищалась innaalexeenko78. - Так сохранить фигуру после пяти родов невозможно. Вы большая молодец и видно очень счастливая женщина.
- Глаз не оторвать. Крайне редко пишу комменты. Но тут не удержаться, - вторила ей patratiy. - Платье - это вообще любовь с первого взгляда.
А вот другие поклонники наоборот оказались крайне разочарованы новым платьем супермодели. По их мнению, в нем она растеряла всю свою женственность.
- Совершенно нет фигуры, просто худая, плоскодонка. Не в обиду, - отметила miss.mila 1709.
- Эта модель не делает фигуру женственной. И цвет. Ну, точно не Ваш, - подтвердила larisalara280469.
- Такая худоба никак не красит женщину, - подытожила lenusik091986.
ИСТОЧНИК KP.RU