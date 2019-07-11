2019-07-11T11:20:10+03:00
Общество

«Шоколадный» ликбез: читаем этикетку правильно

Хороший шоколад обязательно должен содержать как можно больше какао тертого и какао-масла
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Шоколадный» ликбез: читаем этикетку правильно«Шоколадный» ликбез: читаем этикетку правильно
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11 июля сладкоежки отмечают Всемирный день шоколада. Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в преддверии праздника подготовили полезные лайфхаки по выбору популярного лакомства.

–Требования ГОСТа могут различаться в зависимости от вида шоколада, – говорит директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Но есть и общие требования: недопустим белый налет на поверхности продукта, зараженность вредителями.

Сегодня производители предлагают шоколад самых разных вкусов.

- Основные ингредиенты качественного шоколада – какао тертое и какао-масло, - объясняет инженер-химик Нижегородского ЦСМ Вотякова Светлана. - Чем больше тертого какао в составе, тем лучше и полезнее продукт. Какао-порошок, соевый лецитин – эти добавки безвредны, но и не несут пользы, они являются недорогими аналогами тертого какао и какао-масла. Если они стоят в составе первыми или заменяют какао и какао-масло – это серьезный повод задуматься о качестве шоколада. Совершенно не приветствуется использование растительных жиров в шоколаде – во-первых, производитель должен обязательно указать их наличие на этикетке, во-вторых, в хорошем шоколаде таких заменителей какао-масла быть не должно.

Что должно быть на этикетке качественной плитки шоколада согласно ГОСТу?

- Наименование продукта, изготовителя и его адрес.

- Дата изготовления, срок годности, условия хранения.

- ГОСТ 31721-2012.

- Масса нетто, пищевая ценность в 100г (белки, жиры, углеводы + энергетическая ценность).

- Состав (обязательно перечисляются все добавки).

- Информация о наличии ГМО и растительных жиров.

- Массовая доля масла какао в процентах (исключая шоколад с начинкой).

Однако есть и дополнительные требования к отдельным видам шоколада:

- Массовая доля общего сухого остатка какао или, по-простому, содержание какао-бобов в процентах (для молочного, темного и горького шоколада).

- Массовая доля общего жира, сухого обезжиренного остатка какао (для молочного шоколада).

- Массовая доля обезжиренного остатка молока и молочных продуктов и молочного жира (для молочного и белого шоколада).

ИСТОЧНИК KP.RU

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