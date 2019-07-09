«Ей так и не сделали рентген»: Стала известна причина смерти годовалой малышки в Выксе

После целого месяца споров и догадок поставлена точка в страшной истории гибели годовалой малышки в Выксе. Напомним, трагедия произошла еще в конце мая. Тогда в многодетной семье Сухановых с температурой слегли сразу две девочки – двойняшки Алина и Оля (имена детей изменены – прим. Ред.)

- Первой заболела Алина, - вспоминает 28-летняя мама девочек Светлана. – 15 мая у нее покраснело горло, и появился насморк. Через пару дней начался страшный кашель, поднялась температура, а в груди стали слышны хрипы. Нас сразу положили в больницу с подозрением на пневмонию.

Пока мама с малышкой лежали в больнице похожие симптомы появились и у второй сестренки – Оли.

- Участковый врач, который ее осматривал, сразу сказал: «Это либо бронхит, либо бронхопневмония», - вспоминает Светлана. – Он сразу направил нас в больницу и посоветовал побыстрее сделать рентген.

Однако в Выксунской районной больнице посоветовали родителям не паниковать – дескать, обычная ОРВИ. Несколько дней потемпературит и пойдет на поправку.

- Рентген ей делать никто не стал. Просто прослушали и назначили антибиотики в виде суспензии, - вспоминает мама девочек. – В результате, обе дочки лежали в одном отделении, а лечение у них было абсолютно разное. Одной сразу поставили пневмонию и назначили уколы, а другой – просто давали антибиотик.

Малышка угасла на глазах.Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, поначалу это лечение давало свои результаты. Обе девочки шли на поправку и уже 23 мая их обеих выписали из больницы. Дома сестры вовсю резвились и казались абсолютно здоровыми. Но счастье продолжалось недолго.

- Уже с утра 25 мая состояние у Оли ухудшилось, - рассказывает Светлана. – Сначала она стала вялой, потом у нее началась диарея и, наконец, подскочила температура до 38. Она увядала на глазах. Всего за сутки девочка похудела и осунулась. А к вечеру у нее вообще начались судороги, и она стала терять сознание. Я, конечно, сразу же вызвала скорую помощь, но когда врачи приехали, она уже умерла.

Что стало причиной гибели малышки, до последнего времени было непонятно. Родители погибшей девочки вынуждены были дожидаться результатов экспертизы. А на ее проведение ушло больше месяца. И вот, наконец, в нашумевшей истории можно поставить точку.

- Смерть девочки наступила от острой легочно-сердечной недостаточности, развившейся вследствии имевшегося у нее заболевания – острой респираторной вирусно-бактериальной инфекции, - говорится в заключении экспертизы. – При этом гистологически выявлены начальные проявления острой пневмонии.

Полный список всех выявленных патологий растянулся на несколько абзацев. Среди них есть нарушения и в работе мозга, и селезенки, и кишечника…Однако родители малышки уверены, что все эти патологии стали результатом внезапной болезни ребенка и, возможно, неправильного лечения. Ведь раньше ни один из этих диагнозов маленькой Оле не ставили.

- Сейчас по этому делу проводится доследственная проверка в Следственном комитете, - рассказала Светлана. - Чтобы выяснить, была ли вина врача в гибели ребенка, будет назначена дополнительная экспертиза. Она займет около четырех месяцев.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.