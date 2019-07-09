2019-07-09T17:52:21+03:00
Общество

Проект «Любимая марка-2019»: Завод «Каравай»

Предприятие с устоявшейся репутацией и многолетними традициями вкусных хлебов
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Фото предоставлено заводом «Каравай»Фото предоставлено заводом «Каравай»
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Завод вкусных хлебов «Каравай» - многолетние традиции качества

Вот уже 80 лет на столах нижегородцев ежедневно появляется свежий, ароматный и неизменно вкусный хлеб от завода «Каравай». «Каравай» - это предприятие с устоявшейся репутацией и многолетними традициями вкусных хлебов.

Завод «Каравай» – самые современные технологии производства

«Каравай» по праву занимает одну из лидирующих позиций в отечественной индустрии производства хлебобулочных изделий. И это не случайно. Предприятие непрерывно совершенствует технологию производства, инвестирует средства в высокотехнологичное оборудование и инфраструктуру завода.

Фото предоставлено заводом «Каравай»

Фото предоставлено заводом «Каравай»

Завод «Каравай» – постоянно обновляющийся ассортимент

В нашем ассортименте вы найдете изделия на любой вкус: традиционные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные изделия с полезными добавками, сдобные и слоеные булочки с начинками, аппетитные кондитерские изделия.

Ежегодно завод выпускает на рынок успешные новинки, совершенствует упаковку. Хлеба, батоны и сдоба от «Каравая» добавят красок в серые будни, подарят каждому столу тепло домашнего уюта и горячего ароматного хлеба.

Завод «Каравай» – забота о покупателе

Руководство и работники «Каравая» - это коллектив единомышленников, для которых главное – постоянная забота о покупателе и качестве выпускаемой продукции. Что выражается, прежде всего, в использовании исключительно высококачественного сырья, производительной техники, постоянной работой над оригинальными рецептурами, расширением ассортимента продукции. С «Караваем» вы обязательно улыбнетесь, почувствовав знакомые с детства вкусы и ароматы. А мы ежедневно делаем все ради ваших счастливых улыбок.

Ссылка на сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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